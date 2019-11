38-Jähriger, der in Grabs einen Mann niederstach, verlangt Strafminderung Ein 38-Jähriger verlangt eine mildere Strafe: Sein Verteidiger fordert in der Berufung 37 Monate statt 16 Jahre Haft. Der Libanese wird unter anderem beschuldigt, in Grabs mit einem Messer auf den Freund der Ex-Frau eingestochen zu haben. Claudia Schmid

Er sei vor der Tat vom Opfer massiv beleidigt worden und habe aus Notwehr zugestochen, behauptet der Beschuldigte. (Bild: Getty Images)

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen waren nicht alle Anklagepunkte umstritten. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft eine ganze Reihe von Straftaten aufgelistet, die sie dem 38-jährigen Libanesen vorwarf. Er soll unter anderem Falschgeld produziert und in Umlauf gebracht sowie Diebstähle und Einbrüche begangen haben. Gemäss Anklageschrift hielt er sich auch nicht an das Verbot, sich seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau zu nähern.

Der schwerste Vorwurf aber betraf den Anklagepunkt des versuchten Mordes. Mitte 2015 habe er in Grabs mit einem Sackmesser massiv auf den neuen Partner seiner Ex-Frau eingestochen. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Bauch und Brustkorb. Auch die Ex-Frau soll er attackiert und mit dem Tode bedroht haben.

Ex-Frau belastet den Beschuldigten

An der Berufungsverhandlung in St.Gallen bestritt der Beschuldigte die Messerattacke zwar nicht, betonte jedoch, er sei zuerst vom Opfer angegriffen worden. Er verlangte, nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen schwerer Körperverletzung verurteilt zu werden. Er brauche das Geschehen nicht weiter zu erklären, da die Sache klar sei, antwortete er auf eine Nachfrage aus dem Richtergremium. Zum Vorwurf der Geldfälschung sagte er aus, er habe kein Falschgeld produziert, sondern lediglich Banknoten kopiert.



Das Kantonsgericht befragte während der Berufungsverhandlung auch die Ex-Frau des Angeklagten als Auskunftsperson. Sie wurde zu umstrittenen Einbrüchen und Diebstählen befragt. Ihr Ex-Mann habe des Öfteren Velos entwendet und von einzelnen Einbrüchen erzählt. Ausserdem erzählte die Frau, der 38-Jährige habe sie geschlagen, ihr das ganze Bankkonto leer geräumt und mehrmals ihr Mobiltelefon kaputt gemacht.



Der Verteidiger verlangte mehrere Freisprüche. Zudem sei sein Mandant nicht des versuchten Mordes, sondern der versuchten, schweren und einfachen Körperverletzung zu verurteilen. Ursprünglich hatte er auch Freisprüche von den Anklagepunkten Geldfälschung und In-Umlaufsetzen des falschen Geldes beantragt. Nach der Befragung des Beschuldigten verzichtete er jedoch darauf.

Sein Mandant sei aufgrund seines Zustandes nicht in der Lage, sich auf Fragen zu konzentrieren und sie zu beantworten, erklärte der Verteidiger. Dies habe er selbst in Gesprächen mit ihm erlebt und habe sich in der aktuellen Befragung des Beschuldigten gezeigt. Die Vorinstanz habe sich geirrt, als sie in ihrer Urteilsbegründung gesagt habe, die Messerattacke sei vom Angeschuldigten gezielt ausgeführt worden.

Tatsache sei, dass er vor der Tat vom Opfer massiv beleidigt worden sei und am Tattag aus Notwehr gehandelt habe. Nicht berücksichtigt habe das Kreisgericht ausserdem, dass der Beschuldigte vor dem Geschehen Kokain, Methadon und Alkohol konsumiert habe. Beim Strafmass sah der Verteidiger 37 oder höchstens 49 Monate Haft als gerechtfertigt.



Ehe war von Gewalt geprägt

Die Staatsanwältin plädierte für die Abweisung der Berufung. Die Ehe des Beschuldigten und seiner Ex-Frau sei von Anfang an von Gewalt geprägt gewesen. Die Tat des Angriffs auf das Opfer habe er am Vortag angekündigt. Das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen steht noch aus.