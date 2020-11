29-Jähriger kam in Sax von Fahrbahn ab – er musste den Ausweis auf der Stelle abgeben In der Nacht auf Freitag hat ein 29-jähriger Autofahrer in Sax einen Selbstunfall verursacht. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Sein Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Der Fahrer kam von der Strasse ab und prallte in ein parkiertes Auto. Dieses wurde in ein Haus geschoben. Kapo

(kapo/wo) Der 29-Jährige fuhr um 00.25 Uhr mit seinem Auto von Gams in Richtung Sax. Dabei kam sein Auto im Hinderdorf von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkierten Auto. Durch den Aufprall wurde dieses in die Hauswand der angrenzenden Liegenschaft geschoben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 29-Jährige als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an und der Führerausweis wurde dem Fahrer auf der Stelle abgenommen. Der an den beiden Autos und an der Hauswand entstandene Schaden beträgt über 12000 Franken.