24-Jähriger baut Unfall in Sargans - Ausweis weg In der Nacht auf Samstag ist ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto verunfallt. Er war in fahrunfähigem Zustand unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt

Der 24-Jährige, der dieses Auto fuhr, war nicht mehr fahrfähig, wie die Polizei mitteilt. (Bild: Kapo SG)

(wo) Der 24-Jährige fuhr mit seinem Auto in Richtung Trübbach. Dabei prallte er zuerst gegen die rechte Leitplanke. Durch die Kollision wurde er nach links abgewiesen und fuhr mit seinem Auto in die dortige Lichtsignalanlage. Die eingetroffene Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen stellte fest, dass der 24-Jährige in fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Beim Unfall entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.