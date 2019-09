2139 Kilometer zurückgelegt beim Zwei-Stunden-Lauf in Grabs Am 31. Zwei-Stunden-Lauf in Grabs profitierten die 137 Teilnehmenden vom angenehmen Wetter. Hanspeter Thurnherr

Immer ein eindrücklicher Moment: Der Start zum Zwei-Stunden-Lauf in Grabs, dem «Lauf für die Andern». Jede absolvierte Runde wird mit einem Strichcodezettel registriert. Die Rundstrecke führt durch eine idyllische Landschaft.

Am Schluss des Sponsorenlaufs stand ein überraschend gutes Ergebnis. 137 Läufer, Walkerinnen, Inlineskater und Scooterfahrerinnen – vom Kleinkind bis zu Omi und Opa – liefen in den zwei Stunden 2139 Kilometer und sammelten damit 39862 Franken. Das Ergebnis dürfte letztlich sogar deutlich über 40000 Franken liegen, denn erfahrungsgemäss runden viele Laufsponsoren ihren Beitrag noch auf.

In den zurückliegenden 31 Jahren wurden von den Teilnehmenden gesamthaft über 72000 Kilometer absolviert und über 1,4 Millionen Franken erlaufen.

Geld geht an Projekte in Jerusalem und Tansania

Zugute kommt der in diesem Jahr erzielte Betrag wiederum zwei Projekten: Horyzon, die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche, unterstützt in Jerusalem die soziale und berufliche Wiedereingliederung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im palästinensisch-israelischen Konflikt physisch oder psychisch verletzt wurden. Dabei handelt es sich vor allem um Querschnittlähmungen, Gehbehinderungen, Seh- und Wahrnehmungsstörungen nach Schussverletzungen sowie posttraumatische Störungen wie etwa Schlafstörungen, Depression, Verfolgungswahn, Abbruch der sozialen Kontakte oder Apathie.

In Tansania hat die Grabserberglerin Bettina Kuria-Isler 2014 den Grundstein für eine bessere medizinische Versorgung im ländlichen Nordwesten von Tansania gelegt. Die von ihr mitgegründete Maisha Mema Foundation – mit je einem Verein in der Schweiz mit Sitz in Grabs sowie in Tansania – unterstützt seit 2015 den Auf- und Ausbau eines Gesundheitszentrums. Das Ziel ist, mit nachhaltigen Projekten die gesundheitliche Situation der Bevölkerung in dieser afrikanischen Region zu verbessern. Im Juli dieses Jahres konnte das Maisha Mema Dispensary (Krankenstation) offiziell eröffnet werden. Doch weitere Ausbauschritte sind nötig und in Planung.

Nach 20 Jahren aus dem OK verabschiedet

Organisiert wird «der Lauf für die Andern» vom Cevi Grabs, der dabei auf viele Helferinnen und Helfer zählen kann. Am Samstag wurde mit Katrin Letta eine von ihnen nach 20 Jahren verdienstvoller Mitarbeit im OK gebührend verabschiedet. Ihre Nachfolge wird Priska Schmid übernehmen.

Unter den Teilnehmenden wurde wie jedes Jahr eine Uhr der Letta AG Buchs verlost. Cheyenne Hungerbühler heisst die glückliche Gewinnerin. Einen Preis erhielten auch die fleissigsten Sammlerinnen unter den Gruppen. Erste war hier «Mumpelin» vor den «Walkerinnen» und der Gruppe «Gantenbeins».