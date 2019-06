20-Jähriger verunfallt bei Spurwechsel auf der A13 bei Sevelen Heute Vormittag ist auf der Autobahn A13 ein 20-jähriger Autofahrer bei einer Kollision verletzt worden. Das meldet die Kantonspolizei St. Gallen

(wo) Der 20-Jährige fuhr von Buchs in Richtung Sargans auf dem Normalstreifen. Währenddessen fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung auf dem Überholstreifen. Als der 67-Jährige zurück auf den Normalstreifen wechselte, kam es zur seitlichen Streifkollision mit dem Auto des 20-Jährigen. Letzterer verletzte sich dabei leicht und suchte anschliessend selbst einen Arzt auf. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von über 15000 Franken.