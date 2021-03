Verkehrsunfallstatistik 2020 83 Verletzte und ein Todesopfer: 2020 gab es in der Region Werdenberg 198 Unfälle Die Unfallzahlen im Kanton St.Gallen waren im vergangenen Jahr erneut rückläufig, ebenso jene der Verletzten. Verkehrstote gab es 15, gleich viele wie im Jahr zuvor.

Bild eines Unfalls in Grabs, wo sich bei insgesamt 19 Unfällen im vergangenen Jahr sechs Personen verletzt haben. Bild: Kapo St.Gallen

Die Unfallzahlen im Kanton St.Gallen waren im vergangenen Jahr erneut rückläufig: sie sanken von 2650 (2019) auf 2392 (2020). Bei diesen Unfällen verletzten sich 1164 Menschen gegenüber 1216 im Vorjahr. Dies geht aus der am Dienstag von der Kantonspolizei St.Gallen veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik 2020 hervor.

Wie schon 2019 gab es im vergangenen Jahr im ganzen Kanton 15 Verkehrstote. Einer der Unfälle, bei denen eine Person getötet wurde, ereignete sich in Buchs. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 starben auf St.Galler Strassen 23 Personen bei einem Unfall, 2027 waren es zehn.

122 Unfälle mit Sach- und 76 Unfälle mit Personenschaden

Auf den Strassen der sechs Werdenberger Gemeinden gab es 2020 insgesamt 198 von der Kantonspolizei registrierte Verkehrsunfälle. Durchschnittlich alle 1,8 Tage hat sich also irgendwo im Werdenberg ein Unfall ereignet. Bei 122 Unfällen gab es «nur» Sachschaden. Bei 76 Unfällen wurden auch Personen verletzt. Dabei gab es 18 Schwerverletzte (22 Prozent) und 65 Leichtverletzte (78 Prozent). Kantonsweit lag das Verhältnis der Schwer- zu den Leichtverletzten bei 18 Prozent zu 82 Prozent.

Mit 54 Verkehrsunfällen in der Region Werdenberg im vergangenen Jahr liegt die Stadt Buchs an der Spitze, gefolgt von Sennwald (51), Wartau (29), Sevelen (25), Gams (20) und Grabs (19). Am meisten Verletzte gab es in Buchs (27), am wenigsten in Grabs (6).

In der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann ereigneten sich 2020 insgesamt 14 Unfälle. Zehnmal gab es Sachschaden, bei vier Verkehrsunfällen wurden auch Personenschäden registriert. Die Unfälle in Wildhaus-Alt St.Johann forderten zwei Schwerverletzte und vier Leichtverletzte.

Besonders ältere E-Bike-Fahrer sind in Unfälle verwickelt

Auffallend an der Verkehrsunfallstatistik 2020 des Kantons ist, dass sich von den 15 Todesopfern nur eine Person in einem Auto befand. Es gab – wenig überraschend im Coronajahr 2020, als die Velobranche einen Boom erlebte – mehr E-Bike- und Velounfälle. Besonders ältere E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer waren in Unfälle verwickelt.