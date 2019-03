Flöser Schwimmer standen an zwei Wettkämpfen 19-mal auf dem Podest Am Wochenende startete der SC Flös Buchs an zwei Wettkämpfen. Die Jüngsten reüssierten an der Kidsliga in Triesen, die etwas älteren Nachwuchsathleten sammelten am Schluefi-Meeting in Kloten Medaillen.

In der Kidsliga gewann der SC Flös einige Medaillen. (Bilder: PD)

(mw) Für die sieben- bis zehnjährigen Flöser Schwimmer galt es in Triesen, die am zweiten Teil der Kidsliga verlangten Elemente fehlerfrei und möglichst schnell auszuführen. Über 25 Meter Kraulbeinschlag gewann Julian Diez souverän in der Alters- gruppe 9 Jahre und über 25 Meter Freistil war Akos Marton bei den 8-Jährigen der Schnellste.

Ausserdem gab es zahlreiche zweite Plätze für den Verein: Marton über 25 Meter Kraulbeinschlag und 50 Meter Rücken, Diez über 25 Meter Schmetterling, Laila Dirks (9 Jahre) über 25 Meter Kraulbeinschlag und 25 Meter Schmetterling, Georgij Antipov (10 Jahre) über 25 Meter Kraulbeinschlag und Levente Nagypàl (10 Jahre) über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken. Dirks sicherte sich zudem Rang drei über 100 Meter Rücken. Emilia Michalszki (8 Jahre) wurde zweimal Dritte: über 25 Meter Kraulbeinschlag und 25 Meter Freistil. In der 25-Meter-Staffel holten Georgij Antipov, Julian Diez, Livio Hartmann und Levente Nagypàl überraschenderweise den Sieg nach Buchs.

Natalia Diez unterstreicht gute Form mit drei Medaillen

Am Schluefi-Meeting in Kloten, der mit rund 300 Teilnehmer aus 19 Vereinen gut besucht war, konnte der SC Flös trotz einer kleinen Delegation ganz vorne mitmischen. In hervorragender Form zeigte sich bei den 12-Jährigen Natalia Diez. Sie durfte über 50 und 200 Meter Freistil sowie über 200 Meter Lagen jeweils mit persönlicher Bestzeit eine Bronzemedaille in Empfang nehmen. Einen weiteren Platz auf dem Podest ergatterte sich, ebenfalls bei den 12-Jährigen, Lukas Strojny. Er überzeugte über 50 Meter Delphin und sicherte sich in einem hart umkämpften Rennen Bronze.

Die Flöser Delegation mischte am Schluefi-Meeting vorne mit.

Für die Mixed-Staffel taten sich Diez und Strojny mit Leonie Menzi und Franco Beggiato zusammen. Dem Viererteam gelang eine beachtliche Leistung: Bronze bei den unter 14-Jährigen über 4x50 Meter Freistil. Die persönlichen Bestzeiten von Mara Bürer, Vivien Hartmann, Lejs Mujadzic, Vladimir Stroyankov und Dalila Hodzic rundeten die erfreulichen Resultate aus Flöser Sicht ab.