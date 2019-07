16000 Nieten wurden in die neue Rheinbrücke in Buchs im Jahr 1929 eingeschlagen Vor 90 Jahren begann der Bau einer neuen Strassenbrücke über den Rhein. Die alte Holzbrücke wurde am 25. September 1927 Opfer des Hochwassers. Hansruedi Rohrer

Die Bauarbeiten am 18. März 1929. (Bild: Archiv Hansruedi Rohrer) So präsentierte sich das neue Bauwerk, hinten das Schweizer Zollhaus. (Bild: Archiv Hansruedi Rohrer) Blick auf die Baustelle. (Bild: Archiv Hansruedi Rohrer) Die Pfeiler der neuen Rheinbrücke werden gebaut, links ist der Notsteg sichtbar. (Bild: Archiv Hansruedi Rohrer) Die Brücke ist beinahe fertig erstellt (27. Juni 1929), der Notsteg wird entfernt. (Bild: Archiv Hansruedi Rohrer) 5 Bilder Brücke

Die alte, gedeckte Holzbrücke über den Rhein verband Buchs und Schaan fast 70 Jahre lang, als sie bei jenem denkwürdigen Hochwasser 1927 von den rasenden Fluten zerstört wurde. Erst im Frühjahr 1928 konnte ein drei Meter breiter, befahrbarer Notsteg errichtet werden.

Mit den Abbrucharbeiten der restlichen Brückenteile sowie dem Aushub für Widerlager und Pfeiler der neuen Rheinbrücke wurde erst 14 Monate nach dem Hochwasser, nämlich am 30. November 1929, begonnen. Danach begann die Betonpfählung – es wurden 66 Stück benötigt. Beeinträchtigt durch das kalte Winterwetter nahm diese beschwerliche Arbeit fast ein Vierteljahr in Anspruch. Zur Anwendung kam hier eine grosse Dampfkatze zur Rammung der Pfähle.

Anschliessend erfolgte die Betonierung der Fundamente, und für Pfeiler und Widerlager wurde das Mauerwerk erstellt. Die Steinverkleidung der drei Pfeiler und der Widerlager umfasste rund 600 Quadratmeter. Etwa 150 Quadratmeter lagen dabei in der Geschiebezone des Rheins. Das erforderliche Material stammte in der Hauptsache von den einheimischen Basaltwerken in Buchs; den kleineren Teil bezog man aus einem liechtensteinischen Steinbruch.

Brückenbau kostete damals 300000 Franken

Am 11. März 1929 begannen die Montagearbeiten für den Oberbau. Im W&O von damals heisst es: «Die Trägerstücke wurden vermittelst eines fahrbaren Portalkranes eingesetzt, und am 25. April waren die Hauptkonstruktionen eingebaut und verschraubt, sodass das Gerüst aus dem Rheinbett entfernt werden konnte. Auf der Baustelle selbst waren zirka 16000 Nieten zu schlagen, welche Arbeiten von einem fahrbaren Hängegerüst aus bewerkstelligt wurden.

Die Arbeiten wurden so gefördert, dass am 21. Mai von der Firma Westermann u. Cie., St. Gallen, mit dem Betonieren der Fahrbahnplatte begonnen werden konnte.» Diese zweispurige Fahrbahn war 120,6 Meter lang und besass eine Breite von sechs Metern. Die dazu nötigen 110 Kubikmeter Beton wurden mit 16 Tonnen Eisen armiert. Das Trottoir wies eine Breite von 1,2 Meter auf, hier waren 17 Kubikmeter armierter Beton nötig. Schliesslich wurden Fahrbahn und Trottoir mit einem dreilagigen Asphaltbelag versehen.

Brücke konnte mit 22 Tonnen Gewicht befahren werden

Das Gesamtgewicht der Brücke betrug rund 175 Tonnen. Sie stieg gegen die Mitte zu mit 2,2 Prozent an, daher wies sie eine kleine Steigung auf. Die Arbeiten bis zur Vollendung dieser sogenannten Eisen-Vollwand-Brücke dauerten bis in den Frühsommer 1929. Sie konnte mit 22 Tonnen Gewicht befahren werden.

Die neue Strassenverbindung zwischen Buchs und Schaan kostete damals 300000 Franken. Aber auch diese zweite Rheinbrücke ereilte ein Schicksal: am 14. August 1970 stürzte sie infolge Unterspülung des westlichen Pfeilers ein.