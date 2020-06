15-Jähriger entwendet Auto, flüchtet vor der Polizei und rast durch die Quartiere von Gams

Am Mittwoch Abend ist ein 15-Jähriger mit einem entwendeten Auto auf der Oberfelsbachstrasse in Gams vor einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen geflüchtet. Später konnte der Jugendliche an seinem Wohnort angetroffen werden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.