12 bis 16 Millionen für das Oberstufenzentrum in Grabs Erweiterung und Sanierung des OZ Kirchbünt, Parkplatz beim Friedhof, Zentrumsgestaltung: An der Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde Grabs gab es interessante Informationen zu aktuellen Themen. Thomas Schwizer

Im Februar 2020 soll in Grabs über den Baukredit für die Erweiterung und Erneuerung des OZ Kirchbünt abgestimmt werden. (Bild: Thomas Schwizer)

Der Ertragsüberschuss 2018 von 1,828 Millionen Franken fliesst in das Eigenkapital – es betrug Ende Jahr 28,87 Millionen, das Budget 2019 sieht einen operativen Überschuss von 842300 Franken vor. Rechnung und Voranschlag wurden am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Unterdorf diskussionslos genehmigt. Die 216 Teilnehmenden entsprechen 4,67 Prozent der Stimmberechtigten.

Gemeindepräsident Niklaus Lippuner erläuterte die Zahlen detaillierter. Die Steuerausfälle liegen in Grabs bei lediglich 0,03 Prozent, die Steuerkraft von 2160 Franken pro Einwohner (+62) liegt um 442 Franken unter dem kantonalen Durchschnitt.

Der Steuerfuss bleibt unverändert

Bei den Technischen Betrieben konnten 2018 dank guten Abschlüssen zusätzliche Abschreibungen getätigt werden. Mit dem neuen Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) ist dies ab 2019 nicht mehr möglich.

Der Steuerfuss bleibt bei 120 Prozent, wie vom Gemeinderat beantragt. Dies wurde begründet mit anstehenden Investitionen und der Tatsache, dass durch das RMSG Buchgewinne aus Neuschätzungen gemeindeeigener Liegenschaften die Ertragsüberschüsse verbessern.

Projektierungskredit für OZ gutgeheissen

Der Projektierungskredit von 380000 Franken für die Erweiterung und Erneuerung und Sanierung des Oberstufenzentrums (OZ) Kirchbünt wurde mit dem Budget gutgeheissen.

Schulratspräsident André Fernandez hatte zuvor ausführlich über das Projekt informiert. Es berücksichtigt den künftigen Raumbedarf und die vom Kanton empfohlenen Ansprüche an den Schulraum. Nach der Schlussjurierung des Studienauftrags erfolgt nun die Projektierung.

Erweiterungsbau soll im Sommer 2022 bezogen werden

Im Februar 2020 soll das Volk über den Baukredit entscheiden, der Erweiterungsbau im Sommer 2022 bezugsbereit sein. Das ist gemäss Fernandez nötig, weil dann ein besonders grosser Jahrgang von 117 Schülern in die Oberstufe eintritt. Anschliessend sollen die bestehenden OZ-Schulgebäude erneuert werden.

Kostenschätzungen zeigen für den Erweiterungsbau Investitionen von rund 8 Millionen Franken, für die Erneuerung je nach Variante (von minimal bis umfassend) zusätzlich zwischen 4,1 und 7,6 Millionen.

Zentrumsüberbauung: zeitlicher Ablauf unsicher

Zum Abschluss informierte Gemeindepräsident Niklaus Lippuner über Aktuelles. Der Ersatzbau Stütlihus läuft nach Plan. 76,3 Prozent der vergebenen Aufträge über 13 Millionen Franken gingen an st.gallische Unternehmen, 52,7 Prozent in die Region.

Das Bauvorhaben der Zentrum Grabs Genossenschaft auf dem Volg-Areal stocke, so Lippuner. Der Kanton habe bei der Vorprüfung verschiedene Einwände erhoben. Dem Gemeinderat sei die Zentrumgestaltung ein grosses Anliegen, weshalb er alle Beteiligten an einen Runden Tisch geholt habe. Der zeitliche Ablauf sei noch unsicher.

Beim südlichen Teil des Friedhofs soll im Jahr 2020 ein Parkplatz realisiert werden. (Visualisierung: atm3)

2020 soll ein Parkplatz beim Friedhof entstehen

Lippuner zeigte eine Visualisierung des geplanten Parkfeldes für Kirche und Kirchgemeindehaus beim südlichen Teil des Friedhofs, nahe bei den Schul-anlagen Unterdorf und Kirchbünt. Es seien dafür nur geringe, pietätvolle Eingriffe nötig, mit denen die Kirchgemeinden einverstanden seien. Dieses Jahr wird die Planung weiter entwickelt. Stimmt die Bürgerversammlung in einem Jahr zu, ist die Realisierung 2020 geplant.