STV Frümsen: Mit 1,80 Meter im Hochsprung die Note 10 erzielt Am Eidgenössischen Turnfest erlebte der STV Frümsen ein Auf und Ab. Das Highlight des Tages gelang Thomas Tinner.

Der STV Frümsen liess sich auch durch Rückschläge die gute Laune nicht verderben. (Bild: PD)

(pd) Der STV Frümsen startete am Donnerstagmorgen mit zwölf aktiven Turnerinnen und Turnern am Eidgenössischen Turnfest in Aarau. Der Wettkampf begann um 8 Uhr mit den beiden Disziplinen Hochsprung und Kugelstossen. Wobei als turnerisches Highlight die hervorragende Hochsprungleistung von Thomas Tinner erwähnt werden darf. Zur Freude aller Aktiven hat er die Höhe von 1,80 Meter übersprungen und dem STV Frümsen die Note 10,00 eingebracht.

Nach über 30 Jahren geht es in den Turnerruhestand

Im zweiten Wettkampfteil, dem Schleuderball, konnten die zuvor besseren Trainingsleistungen nicht ganz abgerufen werden. An dieser Stelle sind Peter und Willi Boll speziell zu erwähnen, welche beide über 30 Jahre lang mit dem STV Frümsen Turnfeste bestritten haben und sich nun in den Turnerruhestand begeben. Zuletzt stand noch die Disziplin Fachtest Unihockey an. Dieser Gruppenwettkampf verlief nicht nach Frümsner Vorstellung. Die Nervosität war während des ganzen Wettkampfteils greifbar, sodass der Unihockeyball den Parcours nicht immer wie gewünscht passierte.

Nichts desto trotz liessen die Turner des STV Frümsen die Köpfe nicht hängen und freuten sich über ein gelungenes Turnfest.