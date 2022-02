Werdenberg-Sarganserland Er sagte den Kindern, er mache ihr den Kopf weg: Stalker erhält «kleine Verwahrung» Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verurteilt einen Stalker zu zwei Jahren Haft. Zudem muss der Mann, der seine Ex-Frau jahrelang genötigt und bedroht hatte, in Therapie.

Der Verurteilte hatte innerhalb zweier Monate die Frau fast 50 Mal genötigt und bedroht. Bild: PD

Der Mittdreissiger mit albanischen Wurzeln muss nicht zum ersten Mal hinter Gitter. Der Mann ist zweimal vorbestraft. Immer wegen Stalking-Delikten. Immer handelte es sich um das gleiche Opfer, seine Ex-Frau. Diese hat über Jahre hinweg ein schier endloses Martyrium erlitten und nach eigenen Aussagen Todesängste ausgestanden.

Die Geschichte beginnt 2005, als dem Täter eine Frau in Serbien als Gattin «empfohlen» wird – mit einer Verkupplung also, die vielfach als Zwangsheirat gilt. Man kommt zusammen, lebt unter dem Dach der Eltern des Mannes, es gibt zwei Kinder. Später wohnen sie am Bodensee, dann im Rheintal. Zwar gibt es stets Differenzen, Tendenz zunehmend, doch bleibt der Mann bis 2014 strafrechtlich unauffällig.

Stalking aus dem Knast heraus

Doch dann ergeht ein erster Strafbefehl. Der Mann hatte die Frau bedroht und verletzt. Unter Faustschlägen auf den Kopf hatte er ihr und ihrer Familie den Tod angekündigt. Er erhält sechs Monate Haft auf Bewährung. Doch schon zwei Jahre später flieht die Frau vor erneuten Drohungen ins Frauenhaus. Ursache sind häusliche Gewalt und Drohungen gegen Beamte, Monate später erfolgt die Trennung.

2018 steht der Mann erneut vor Gericht. Er hatte wieder gedroht, die Frau und ihre Familie umzubringen, einen allfälligen neuen Partner ebenso, war gewaltsam in die verschlossene Wohnung des Opfers eingedrungen und war nicht einmal davor zurückgeschreckt, die Kinder zu beauftragen, der Mutter zu sagen, dass er ihr den «Kopf wegmache». Dafür gabs 21 Monate Haft, diesmal unbedingt. Doch noch aus der Haftanstalt heraus setzte er sich erneut über Kontaktverbote hinweg und versetzte die Frau weiter mit allen Mitteln in Angst und Schrecken.

Nötigungen und Drohungen trotz Kontakt- und Rayonverboten

Die Anklage führte im aktuellen Fall allein vier Dutzend Einzelfälle auf, begangen während nur zweier Monate Ende 2020. Es handelte sich um zahlreiche Nötigungen und Drohungen trotz Kontakt- und Rayonverboten und mehrfacher Gefährderansprachen. Als die Frau in ihrer Verzweiflung die Polizei einschalten wollte, gab er entschlossen zu Protokoll: «Ist mir scheissegal, ob ich 20 Jahre Knast kriege.» Kurz darauf wurde der Mann festgenommen und sitzt seither in Haft.

An den Schranken zeigte sich der Beschuldige geständig. Die Einsicht wirkte jedoch eher prozesstaktisch bedingt, waren doch all seine Telefonanrufe, E-Mails und Internetaktivitäten dokumentiert worden und kaum bestreitbar. Zwar erging in einem Fall der Nötigung ein Freispruch. In der Hauptsache erfolgte jedoch ein Schuldspruch. Das Strafmass wurde auf 24 statt der beantragen 28 Monate festgesetzt. Die Minderung ist dem Teilfreispruch geschuldet.

«Kleine Verwahrung» angeordnet

Bedeutsamer dürfte jedoch sein, dass das Gericht eine stationäre therapeutische Massnahme nach Artikel 59 des Strafgesetzbuches verhängte. Unter Straftätern gilt der im Jargon als «59er» bekannte Paragraf als Schreckgespenst. Dies, weil die Therapie erst dann zu Ende ist, wenn der Klient als geheilt gilt. Das aber kann dauern, weshalb man auch von der kleinen Verwahrung spricht.

Die Verteidigung wollte umfängliche Freisprüche in Sachen mehrfacher Nötigung und Körperverletzung. Lediglich wegen der Missachtung des Kontakt- und Rayonverbotes sei der Mann schuldig zu sprechen, dafür sollten acht Monate genügen. Sie forderte, von der Verhängung des «59ers» abzusehen und stattdessen eine ambulante Massnahme anzuordnen, die als wesentlich milder gilt. Davon wollte das Gericht aber nichts wissen. Es sprach der Frau stattdessen die beantragte Genugtuung von 3000 Franken zu. Dem Täter verbleiben Verfahrenskosten von rund 35'000 Franken.