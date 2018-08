Werdenberg: Gewerbe macht bei der Wiga 2019 nicht mit

Die Wigab AG soll bedeutende Zahlungen ausstehend haben, heisst es aus Werdenberger Gewerbekreisen. Ein Betroffener soll der Rohner Zeltverleih in Altstätten sein. Dort winkt man aber ab. Messeleiter Paul Schlegel habe mit dem Zeltbauer eine Zahlung in mehreren Raten im Voraus abgemacht.



Auf Anfrage des «Werdenberger & Obertoggenburger» (W&O) bestätigt Ueli Bernold einen Zahlungsausstand der Wigab AG. Der als Grill-Ueli schweizweit bekannte Koch und Grillweltmeister hat an der Wiga 2017 für Festwirt Jörg Rissi gekocht und grilliert. Bernold erklärt, er warte auf Zahlungen von über 20000 Franken. Diese sollte er vom Festwirt erhalten, der ihn aber vertröstet, da er selber auf Geld von der Wiga warte, so Bernold. Festwirt Jörg Rissi wollte auf Anfrage dazu nicht Stellung beziehen.



Ein weiterer Zahlungsausstand von 20000 Franken wurde gegen-über dem W&O bestätigt. Nach einer Besprechung und Korrektur der Rechnung sei die Zahlungsfrist verstrichen, ohne dass die Wigab AG das Geld überwiesen habe. Ein aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister, welcher dem W&O vorliegt, zeigt drei Betreibungen gegen die Wigab AG. Gegen zwei davon hat diese Rechtsvorschlag erhoben. (ts)