Live Werden extremistische Versammlungen im Kanton St.Gallen verboten? Die Novembersession des Kantonsrats im Ticker

Der dritte Tag verspricht Spannung: Behandelt werden der viel diskutierte Nachtrag zum Polizeigesetz sowie die Umsetzung des nationalen Geldspielgesetzes. Adrian Lemmenmeier

08:39 Uhr

Jetzt geht es um die Interpellation über das Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona. Ist die Finanzierung des Erbes genug gesichert? Die Welterbestätte Tektonikarena Sardona liegt auf dem Gebiet der drei Kantone St.Gallen, Graubünden und Glarus, wobei St.Gallen den grössten Flächenanteil hat. Weltweit einzigartig lassen sich in diesem Gebiet tektonische Prozesse sehr anschaulich beobachten. Interpellant Christoph Dürr ist mit der Antwort zufrieden.



08:36 Uhr

Entgegen der Tagesordnung werden zuerst Vorstösse behandelt. Der Grund: Einige Ratsmitglieder stehen im Stau. Zufall oder nicht: Aber als erstes wird die Interpellation von Ruedi Blumer (SP) und Arno Noger (FDP) besprochen, die darauf abzielt, den öffentlichen und den Veloverkehr während des Umbaus der Stadtautobahn zu stärken. Blumer ist mit der Antwort zufrieden.



08:34 Uhr

Klingeling. Präsident Daniel Baumgartner eröffnet die Sitzung. Zuerst gratuliert er Kantonsrätin Patrizia Adam (CVP) recht herzlich zum Geburtstag. Applaus.



08:31 Uhr

Wer Tag eins und zwei der Novembersession verpasst hat, voilà:



08:23 Uhr

Guten Morgen und willkommen zum Live-Ticker aus dem Kantonsrat. Noch gähnt die Leere im Saal.



Doch das dürfte sich bald ändern. Denn heute dürfte unter anderem der Nachtrag zum Polizeigesetz diskutiert werden. Weil sich vor drei Jahren Hunderte Neonazis in einer Turnhalle in Unterwasser versammelten, wurde der Ruf laut nach einem Verbot solcher Veranstaltungen. Damals waren sich die Damen und Herren Gesetzgeber weitgehend einig. Heute sieht es anders. Gut erklärt finden Sie die Thematik in unserer Analyse:



Das geschah vor drei Jahren in Unterwasser: