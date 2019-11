Live SP-Grüne und FDP fordern die Abschaffung des Kultur-Plafonds – die SVP will eine Steuersenkung – Der Ticker aus dem St.Galler Kantonsrat

Tag zwei der Novembersession. Auch behandelt werden das Geldspielgesetz, die Löhne der Kantonsangestellten und der Sonderkredit zum beschleunigten Ersatz fossiler Heizungen.

Adrian Lemmenmeier

09:55 Uhr

Die SVP lehnt den Antrag klar ab. "Wir können nicht verstehen, dass von bürgerlicher Seite solche Anträge kommen – selbst wenn Wahlen anstehen", sagt Christian Willi.



09:52 Uhr

Yvonne Suter (CVP) hält für die CVP-GLP-Fraktion dagegen: "Ich finde es schon speziell, den Beschluss des Kantonsrat zur Plafonierung der Kulturausgaben in Frage zu stellen." Man habe beschlossen zu sparen. "Und jetzt wollen wir ausgerechnet die Kulturbeiträge erhöhen?" Jeden Franken, den man nun in die Kultur stecke, müsse man später sonstwo einsparen. Im Rahmen der nächsten Diskussion über die Allgemeine Finanzplanung könne man wieder über das Thema sprechen.

09:50 Uhr

Beat Tinner (FDP) will sich kurz fassen: "Die Ur-Staatsaufgabe der Archäologie soll endlich durch den Staat finanziert werden." Ich bitte Sie, dem Antrag um die Erhöhung der jährlichen Staatsbeiträge zuzustimmen.

09:45 Uhr

Sailer: "Ich höre immer wieder: Kultur kostet nur. Ich kann sagen: Es kostet wenig – und es bringt extrem viel." Jeder investierte Franken komme mehrfach zurück. "Es ist an der Zeit, das Schattendasein der Kultur zu beenden und diesen Kultur-Plafond abzuschaffen." In der Kultur sei jeder Franken sehr wichtig.

09:39 Uhr

Der Antrag ist in drei Punkte unterteilt: 1. Erhöhung um 250000 Franken für die Dauerausstellung "Faszination Archäologie". Bis anhin gehe der Beitrag zu Lasten des Lotteriefonds, nicht des ordentlichen Haushalts. Das sei zum einen gesetzeswidrig, zum andern schaffe es Unsicherheit für die Angestellten, da der Beitrag jedes Jahr bewilligt werden müssen. 2. 160000 Franken für verschiedene Projekte. 3. 70000 Franken für Beiträge an die regionalen Kulturförderplattformen.

09:37 Uhr

Die Spezialdiskussion hat begonnen. Martin Sailer (SP) spricht im Namen der SP- und FDP-Fraktion. "Wir möchten den Kulturplafond heute begraben." Deshalb beantragen die Fraktionen eine Erhöhung der jährlichen Staatsbeiträge um 480000 Franken.

09:23 Uhr

Regierungsrat Beni Würth (CVP) bedankt sich für die gute Aufnahme des Budgets. Und auch für die Dankesworte. Diese kamen nicht nur von Yvonne Suter, sondern auch von Bettina Surber. Letztlich seien die Faktoren "Job" und "Wohnraum" entscheidend für einen Zuzug. Deshalb sei es für den Kanton wichtig, "dass wir den Leuten Jobs anbieten können – und nicht zu einem Pendlerkanton werden." Zur Staatsquote: Natürlich habe die Regierung ein Interesse an einer tiefen Staatsquote. "Wir haben aber nicht eine stets steigende Staatsquote. Sie ist in anderen Jahren auch schon gesunken." Die regulatorischen Mechanismen auf Bundesebene mache allerdings Bauchweh. "Es wird oft auf Bundesebene reguliert, bezahlen aber sollen es andere." Das sei das Hauptproblem der wachsenden Staatsbeiträge.

09:21 Uhr

SP-Grüne werden deshalb die Aufhebung des Kultur-Plafonds beantragen. Und sprechen sich gegen eine Steuersenkung aus.

09:17 Uhr

Bettina Surber spricht für die SP-Grüne-Fraktion: Jedes Jahr werde vorsichtig budgetiert. Und jedes Jahr seien die Abschlüsse besser als erwartet. Der Kanton müsse auch etwas wagen. "Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die Ende zwanzig sind, leben heute in Zürich. Sie kommen nicht nach St.Gallen zurück." Mitte zwanzig sei das kulturelle Angebot in der Stadt, in der man wohne, entscheidend. Später komme für viele die Phase mit den Kindern. Warum sollte man dann zurückkommen? In Zürich gebe es ein gutes Betreuungssystem. "Wenn wir wollen, dass sich die jungen Leute für St.Gallen entscheiden, müssen wir investieren. In die Kultur. In die Kinderbetreuung. In den Klimaschutz."

09:09 Uhr

Erich Baumann (FDP), Flawil, spricht für die FDP. "Der Konsolidierungskurs der Finanzen geht weiter. Das ist gut so." Abgesehen von den Spitälern sei der Kanton finanziell grundsätzlich gesund. Zentral für die Entwicklung der Finanzen seien die Steuereinnahmen, das Ausgabenwachstum, das Eigenkapital. Die Staatsquote steige laufend, das sei problematisch, das Eigenkapital soll vernünftig eingesetzt werden. Grundsätzlich seien diese Fragen ungenügend beantwortet: Wo kann man Aufwände abbauen? Wie werden Ausgaben priorisiert? Wieso werden Staatsausgaben nicht systematisch hinterfragt? Die FDP unterstützt die Lohnerhöhung von 0,8 Prozent. Künftig müssten Lohnerhöhungen aber nicht auf pauschaler, sondern individueller Ebene erfolgen.



09:04 Uhr

Christian Willi (SVP), Altstätten: Die Erträge aus den Steuereinnahmen werden sich in Zukunft nicht mehr so stark erhöhen. Ausserdem müsse man mit weniger Geld aus dem Finanzausgleich und den Gewinnen der Nationalbank rechnen. Man müsse das Ausgabenwachstum in den Griff kriegen. Im Gesundheitswesen sei man hier auf einem guten Weg. Zu den Personalkosten. Die SVP unterstützt den Antrag der Finanzkommission.

09:02 Uhr

Jetzt kommt Suter zu den "Ärgernissen". Die Spesenreglemente müssten vereinheitlicht werden. "Die Regierung muss dringend Massnahmen ergreifen, um die Compliance-Kultur im Kanton zu verbessern." Denn einige Kantonsangestellten würden übermässig Spesen beziehen.

08:59 Uhr

Yvonne Suter (CVP), Rapperswil-Jona, lobt zuerst ihren Parteikollegen Beni Würth für die gute Führung des Finanzdepartements. Gleichwohl mahnt Suter, man dürfe es mit Staatsausgaben nicht übertreiben. Die CVP unterstütze die Lohnerhöhung. Die Mehrheit der CVP-Fraktion folge dem Antrag der Regierung. Also einer Erhöhung um 0,8 Prozent.

08:54 Uhr

Das Budget wird behandelt. Christoph Hartmann (SVP), Walenstadt, führt aus. Die Finanzkommission beantragt statt der von der Regierung vorgeschlagenen Erhöhung der Löhne der Kantonsangestellten von 0,8 Prozent eine Erhöhung um 0,5 Prozent. Zusätzlich sollen 0,3 Prozent für individuelle Lohnmassnahmen bereitgestellt werden.



08:50 Uhr

Jetzt wird der Kantonsratsbeschluss über den Sonderkredit für die Jahre 2020 bis 2023 zur Finanzierung der Kampagne zum beschleunigten Ersatz von fossilen Heizungen in zweiter Lesung behandelt. Er wird ohne Diskussion zur Schlussabstimmung durchgewinkt.



Darum geht's: Hauseigentümer, die ihre Ölheizung durch eine Wärmepumpe mit Erdsonde oder eine Luftwärmepumpe ersetzen, werden wohl in den Jahren 2020 bis 2023 mit 10 Millionen Franken unterstützt. Weitere Beträge sollen Betreibern von Wärmenetzen zukommen. Der Rat hat den Beschluss über den entsprechenden Sonderkredit am Montag in einer mit 89 zu 19 Stimmen gutgeheissen.



08:45 Uhr

Bettina Surber, Co-Fraktionspräsidentin der SP, spricht für Ablehnung der Dringlichkeit.

Sandro Hess (CVP), spricht sich "als Rheintaler" für die Dringlichkeit der Interpellation.

Regierungsrat Marc Mächler bittet die Dringlichkeit abzulehnen. Der Rat kommt der Bitte nach. Er lehnt die Dringlichkeit mit 78 zu 34 Stimmen ab.



08:42 Uhr

Carmen Bruss (SVP), Diepoldsau, ergreift das Wort: In gut zwei Wochen sei die Mautaufhebung. Das gebe mehr Durchgangsverkehr, wovon auch der Busverkehr betroffen sei. "Wir können nicht immer warten, bis der Zug abgefahren ist." Deshalb soll diese Interpellation als dringlich beurteilt werden.

Andreas Widmer (CVP), Mosnang, entgegnet, dass die Regierung nicht auf die schnelle eine kompetente Antwort zu diesem Thema geben könne. Deshalb sei die Dringlichkeit abzulehnen.

08:33 Uhr

Es wird diskutiert, ob die Interpellation "Brückenmaut Diepoldsau" für dringlich erklärt werden soll.

08:30 Uhr

So. Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner eröffnet die Sitzung.

08:29 Uhr

Geldspiel: Wie wird der Kanton St.Gallen das neuen nationale Geldspielgesetz, das seit Anfang Jahr in Kraft ist, umsetzen? Ein Streitpunkt ist, ob Geschicklichkeitsspielautomaten verboten bleiben sollen oder nicht.

08:26 Uhr

Löhne: Wie viel mehr sollen Kantonsangestellte verdienen? Schweizweit sind die Reallöhne in den letzten acht Jahren stärker gestiegen als die Löhne in der St.Galler Verwaltung. Deshalb braucht es eine Lohnerhöhung. Hier sind sich Regierung, Finanzkommission und SP-Grüne einig. Die Frage ist, wie hoch die Erhöhung sein soll. Die Regierung hat eine allgemeine Erhöhung um 0,8 Prozent vorgeschlagen. Die Finanzkommission will diese Erhöhung unterteilen: Die Löhne sollen generell um 0,5 Prozent erhöht werden, 0,3 Prozent sollen für individuelle Lohnmassnahmen verwendet werden. Die SP-Grüne-Fraktion fordert eine Erhöhung von einem Prozent.

Nicht nur deswegen dürfte die Budget-Diskussion heiss werden. Die SVP hat am Montag angekündigt, einen Antrag auf eine Steuersenkung von 5 Prozent zu stellen.

08:23 Uhr

Polizeigesetz: Braucht es ein Gesetz, um die Versammlung extremistischer Gruppen zu verbieten? Nach dem Neo-Nazi-Konzert in Unterwasser 2016 waren sich die Parteien darüber weitgehend einig. Nun sind FDP und SVP aber auch teilweise die SP zurückgekrebst. Die CVP hat hingegen eine Volksinitiative angekündigt, sollte der Rat ein entsprechendes Gesetz bachab schicken. Auch aus unserer Sicht ist ein solches Gesetz zwingend nötig. Hier die Analyse dazu:

08:23 Uhr

Schönen, guten Morgen und herzlich Willkommen zur Live-Berichterstattung aus dem St.Galler Kantonsrat. Diese Themen werden heute im Rat unter anderem diskutiert: