Wo speist man am besten? 15 Ostschweizer Restaurants wollen die Gastro-Krone Auch 2019 wird der grösste Schweizer Publikumspreis für Gastrobetriebe verliehen: der Best of Swiss Gastro Award. 15 Betriebe aus der Ostschweiz haben es in die zweite Runde geschafft. Jetzt entscheidet das Publikum. Linda Müntener

Gehört zu den 132 Nominierten Betrieben: das Restaurant zum Goldenen Schäfli in St.Gallen. (Bild: PD)

132 Betriebe sind in diesem Jahr für den grössten Schweizer Publikumspreis für Gastrobetriebe nominiert - darunter 15 aus der Ostschweiz. Wer das Rennen um den Titel macht, entscheiden beim Best of Swiss Gastro Award nicht nur Restaurantkritiker sondern auch die Gäste.

Um den Titel buhlen etwa das Restaurant zum goldenen Schäfli in St.Gallen, das Seerestaurant Rorschach, das Presswerk in Arbon oder das Restaurant Seemöwe in Güttingen:

Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden in diesem Jahr seien Newcomer und teils weniger als zwei Jahre lang geöffnet, schreibt Best of Swiss Gastro in der Medienmitteilung. «Das ist ein eindrücklicher Beweis für die Innovationskraft, die Vielfältigkeit und die Qualität der Schweizer Gastronomie.»

Die Nominierten für den Best of Swiss Gastro Award aus der Region Ostschweiz Die Jury zählt die Region Graubünden und das Fürstentum Liechtenstein zur Kategorie Ostschweiz. Restaurant Ort La Cantina Buchberg Restaurant Seemöwe Güttingen Restaurant Trigonella Ennenda Restaurant Lokal St.Gallen Don Pedro St.Gallen Rockstar Lounge St. Gallen St.Gallen Zum goldenen Schäfli St.Gallen Restaurant Krone Jonschwil Presswerk Gastronomie & Eventhalle Arbon MoMö Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum Arbon OSCI‘S Steinach Seerestaurant Rorschach Rorschach Restaurant Harmonie Wolfhalden Rockstar Lounge Au Berghaus Malbun Buchserberg Buchs Restaurant Marée Vaduz Gasthaus Löwen Hemberg

Restaurants online bewerten

Die 15 Ostschweizer Betriebe haben es damit in die zweite Phase geschafft. 210 Betriebe hatten für 2019 ihre Bewerbungen bei Best of Swiss Gastro eingereicht. Eine 40köpfige Fachjury hat sie Anfang Mai einer Bewertung unterzogen und die Nominierten bestimmt. Nun sind die Gäste an der Reihe: Bis zum 15. September können die Betriebe online bewertet werden.

Aus der Bewertung der Jury, jener der Gäste und der Anzahl der Bewertungen werden im November die besten drei Lokale in acht Kategorien prämiert. Diese sind Fine Dining (Gourmet), Classic (Traditionell), International (Landestypisch), On the Move (Take away & Selbstbedienung), Coffee&Bistro (Café & Teestuben), Activity (Freizeit & Sport), Trend (Innovation) und Bar&Lounge (Nightlife). Ausserdem gibt es einen Gewinner über alle Kategorien hinaus. Die Preisverleihung findet Ende Oktober statt.