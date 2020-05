Wer im Kanton St.Gallen eine kostenlose Rechtsberatung möchte, greift ab sofort zum Telefonhörer

Nachdem der St.Galler Anwaltsverband Mitte März die wöchentliche unentgeltliche Rechtsberatung an sechs Standorten im Kanton gestrichen hatte, gibt es nun eine Alternative. Diese ist weiterhin kostenlos.



Personen, die eine Telefonberatung wünschen, sollten sich vorab online anmelden.

Gaetan Bally / KEY

(pd/lim) Wenige Tage nachdem der Bundesrat Mitte März die ausserordentliche Lage wegen des Coronavirus verhängt hatte, strich der St.Galler Anwaltsverband die unentgeltliche Rechtsauskunft. Persönliche Beratungen in der gewohnten Form an den Standorten St. Gallen, Altstätten, Buchs, Sargans, Wil und Wattwil waren nicht mehr möglich. «Auch wir müssen unsere Rechnungen weiterhin zahlen, und es muss damit gerechnet werden, dass sich unsere Geschäfte ebenfalls verlangsamen in den kommenden Monaten», sagte Präsident Michael Nonn im Tagblatt-Interview. Er kündigte an, Ersatzmassnahmen zu prüfen.



Nun stellt der St.Galler Anwaltsverband per sofort auf eine telefonische Beratung um. Dies, «weil die Massnahmen bezüglich Social Distancing noch längere Zeit andauern dürften», wie er in einer Medienmitteilung schreibt.



Eine Beratung dauert etwa 15 Minuten

Personen, welche die unentgeltliche Rechtsauskunft in Anspruch nehmen möchten, werden gebeten, sich vorab unter www.sgav.ch unter dem Punkt «Unterstützung für Rechtsuchende» für ein bestimmtes Datum, beziehungsweise Zeitfenster anzumelden.

Angemeldete Personen werden zur vereinbarten Zeit von einem Anwalt oder einer Anwältin telefonisch kontaktiert. Eine Beratung dauert bis zu 15 Minuten und ist kostenlos. Die Telefonberatung wird erstmals am Dienstag, 19. Mai, von 16 bis 18.30 Uhr stattfinden. Weitere Termine in der nächsten Zeit: Do, 28.5., Di, 2.6., Mi, 3.6., Do, 4.6. und Mo, 8.6.

Wann die unentgeltliche Rechtsauskunft in der ursprünglichen Form einer persönlichen Beratung an den genannten Standorten wieder aufgenommen werden könne, sei im Moment noch offen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.