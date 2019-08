Wenn der Patient nicht in die Röhre passt: Wie Ostschweizer Gesundheitseinrichtungen mit übergewichtigen Pflegebedürftigen umgehen

Von Übergewicht spricht man ab einem Body Mass Index (BMI) von 25. Ein BMI von 25 entspricht bei einer Körpergrösse von 180 Zentimetern 81 Kilogramm. Gemäss dem Bundesamt für Statistik hatten in der Schweiz im Jahr 2017 42 Prozent der Bevölkerung einen BMI von 25 oder mehr. Bei den Männern war mehr als jeder Zweite übergewichtig oder adipös, bei den Frauen war es jede Dritte.



Adipositas bedeutet Fettleibigkeit. Ab einem BMI von 30 gilt man als adipös und nicht mehr als übergewichtig. Wenn man die Adipositas isoliert betrachtet, ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern geringer. Im Jahr 2017 waren 12,3 Prozent der Schweizer Männer von Adipositas betroffen, bei den Schweizer Frauen waren es 10,2 Prozent. Doch die Anzahl der adipösen Personen hat sich seit dem Jahr 1992 verdoppelt.



Die Zahlen in der Ostschweiz sind im schweizerischen Vergleich überdurchschnittlich. Im Kanton St. Gallen waren im Jahr 2017 gemäss dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium 43,7 Prozent übergewichtig oder adipös. Im Kanton Thurgau waren es sogar 44,7 Prozent. Je älter jemand ist, desto eher ist er oder sie von Übergewicht oder Adipositas betroffen. Auch Faktoren wie ländliche Wohnregion, Erwerbs­losigkeit und tiefes Bildungsniveau ­erhöhen das Risiko für Übergewicht.



Gemäss der Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders haben sich die bariatrischen Operationen in der Schweiz vervielfacht. Als bariatrische Operationen bezeichnet man Eingriffe zur Reduktion des Körpergewichtes. Gab es im Jahr 2011 noch 1681 bariatrische Operationen in der Schweiz, waren es 2016 bereits 5371.(meb)