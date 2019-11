Gesucht: Knaben an Ostschweizer Gymnasien – jetzt will der Kanton St.Gallen handeln Nirgendwo gehen so wenige junge Männer aufs Gymnasium wie in der Ostschweiz.

Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen: Die Mädchen sind in der Mehrheit.

Der Fall eines Zürcher Kantischülers ­erregte vor ein paar Wochen Aufsehen. Sein Vater hatte bei der Zürcher Bildungsdirektion Rekurs eingelegt, weil der Sohn wegen ungenügender Leistungen die Klasse repetieren musste. Als Hauptgrund für den Rekurs führte der Vater an, Knaben würden an den Gymnasien diskriminiert. Das verstosse gegen die Verfassung und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

Der Vater, der notfalls bis vor Bundesgericht gehen will, kritisierte dabei nicht nur die Sprachenlastigkeit der Gymnasien, sondern auch ihren Fokus auf Fleiss, Anpassung und Genauigkeit. Diese Eigenschaften würden Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren viel eher mitbringen als junge Männer in diesem Alter, argumentierte er.

63 Prozent der Schülerschaft sind Mädchen

Einen ähnlichen Fall gab es in der Ostschweiz bisher nicht. Doch die Zahlen sprechen auch hier eine eindeutige Sprache. Seit bald 20 Jahren sind die Mädchen auf den Gymnasien in der Mehrheit. Tendenz leicht steigend. Während im Kanton St.Gallen die Maturaquote bei Mädchen 2017 17,9 Prozent betrug, machten bei den Knaben nur zwölf Prozent eine gymnasiale Matura. Zwar liegt die Berufsmaturitätsquote bei den Knaben leicht höher, doch das starke Ungleichgewicht bleibt.

Noch krasser ist dieses im Thurgau. 63 Prozent der ganzen Schülerschaft an den Gymnasien (in St.Gallen waren es 2017 59 Prozent) waren im Schuljahr 2018/19 Mädchen, ein neuer Höchststand. In Appenzell Ausserrhoden betrug der weibliche Anteil an Maturandinnen dieses Jahr gar 65 Prozent. Da der Halbkanton mit Trogen nur eine Kantonsschule führt, ist das Geschlechterverhältnis jedoch volatiler.

Diese Zahlen stechen auch schweizweit heraus: In fast keinem Kanton der Schweiz gehen so wenige junge Männer aufs Gymnasium wie im Thurgau und in St.Gallen, wie die kürzlich publizierten Daten des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2017 zeigen. Beide Kantone liegen auch bei der generellen Maturitätsquote (Gymnasium, Berufs- und Fachmaturitäten zusammen) bei beiden Geschlechtern auf den hintersten Plätzen. Nur in Obwalden und Glarus ist die Quote noch tiefer.

Warum das so ist, darüber gibt es nur Vermutungen. Wissenschaftliche Studien dazu fehlen bisher. Einer der Hauptgründe dürfte jedoch die Beliebtheit der Berufslehre sein. «Wir gehen davon aus, dass das hochwertige und attraktive Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen der dualen Berufsbildung männliche Jugendliche besser anspricht als junge Frauen», sagt Tina Cassidy vom Amt für Mittelschulen des Kantons St.Gallen.

Die gestiegene Durchlässigkeit zwischen Berufs- und Allgemeinbildung sei ein Grund für diese Entwicklung, sagt auch Urs Schwager vom Thurgauer Amt für Mittelschulen. Es sei jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Sprachlastigkeit des Gymnasiums Knaben abschrecke. Schwager sagt:

«Wer eine Berufsmatura macht, kann über das Passarellenjahr später dennoch an die ETH oder an die Uni – und er kann gleichzeitig das ungeliebte Französisch umgehen.»

Die Sprache Voltaires und Camus’ hat auf den Gymnasien noch immer eine Bedeutung, die schon lange nicht mehr dem Stellenwert im Alltag entspricht. Und vor allem auch nicht der Lebensrealität vieler Schüler, die Englisch meist bevorzugten. «Es gibt immer wieder Überlegungen, wie Knaben gezielter angesprochen werden könnten. Zum Beispiel durch den Verzicht auf Französisch bei der Aufnahmeprüfung. Das verschiebt das Problem aber einfach auf die Gymnasialzeit, in der Französisch noch immer ein wichtiger Teil der Promotion ist», sagt Schwager.

So weit will Tina Cassidy nicht gehen. «Ob und inwiefern der Fächerkanon des Gymnasiums Knaben vom Besuch abschreckt, müssen wir offen lassen.» Dennoch bemüht sich der Kanton St.Gallen auf verschiedenen Ebenen darum, die Männerquote auf den Gymnasien zu steigern. So hat der Kantonsrat schon vor drei Jahren Massnahmen und Geld beschlossen, um jene Schüler vermehrt in weiterführende Ausbildungen zu bringen, welche die Eignung und Neigung dazu haben, heute aber einen anderen Weg einschlagen.

Mit Informationskampagnen sollen junge Männer an die Kantonsschulen gelockt werden. (Bild: Michel Canonica)

Dazu läuft noch bis 2020 ein Projekt, das Informationskampagnen, spezielle Social-Media-Clips oder die Sensibilisierung von Seklehrern vorsieht. Cassidy sagt:

«Die Knabenförderung steht hier mit im Vordergrund, weil wir davon ausgehen, dass bei ihnen das vorhandene Potenzial nicht ausgeschöpft ist.»

Über den Erfolg dieser Massnahmen lässt sich aber noch nichts sagen.

In der Praxis habe es sich bereits in der Vergangenheit als sehr anspruchsvoll erwiesen, Massnahmen zu erarbeiten, die gezielt Knaben ansprechen, sagt Cassidy. So habe beispielsweise die Stärkung der naturwissenschaftlichen Fächer in der Kanti zwar zu einer Zunahme des Interesses an diesen Fächern und zu einem erhöhten Wahlanteil der entsprechenden Schwerpunktfächer geführt, nicht jedoch zu einem höheren Knabenanteil.

Rektoren begrüssen Anreize für Knaben

Zu den Massnahmen gehören auch Aktivitäten einzelner Mittelschulen. So hat die Kantonsschule am Burggraben letzte Woche die Science Challenge 2019 für die umliegenden Sekundarschulen durchgeführt. Diese Wettbewerbsveranstaltung gibt Sekundarschülern Einblick in Biologie, Chemie oder Mathematik, Fächer, welche insbesondere auch für Knaben attraktiv sind. «Dieser Anlass erfreut sich steigender Beliebtheit», sagt Rektor Marc König. «Ich finde es gut, wenn der Kanton die Anreize stärken möchte, damit mehr Knaben aufs Gymnasium gehen.»

Judith Mark, Rektorin der Mittelschule Heerbrugg, stimmt dem zu: «Wir begrüssen jede Initiative, mehr Jugendliche an die Kantonsschule zu bringen, zumal die Maturitätsquote sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Kanton tief ist.»