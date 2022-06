Wuppenau Skulpturen ohne Namen: Künstler vom Nollen stellt Objekte aus Holz am Wegrand aus Seit wenigen Wochen verfügt Wuppenau über einen Skulpturenweg. Holz-Skulpteur Urs-Antoine Stöckli hat ihn geschaffen. Der Grund dafür: Dankbarkeit.

Künstler Urs-Antoine Stöckli in seiner Werkstatt. Bild: Christof Lampart

Viele Kunstschaffende schöpfen aus der sie umgebenden Natur jene Inspiration, die es braucht, damit sie Dinge anders sehen und gestalten können wie die meisten von uns. Urs Antoine Stöckli ist zweifelsohne einer von ihnen. Der 62-jährige Holzbildhauer vom Nollen hat sich vor gut zwölf Jahren in der Gemeinde Wuppenau niedergelassen, ist hier heimisch geworden und – wollte nun «seiner» Gemeinde etwas Bleibendes zurückgeben. Entstanden ist ein Skulpturenweg mit aus einheimischen Hölzern entstandenen Objekten.

Zahlreiche Informationen, aber keine Titel

Mal sind die Figuren sehr abstrakt, mal figürlich. Mal stehen sie vor einem Restaurant, dann wieder beim Dorfladen in Wuppenau oder auf dem Nollen – Panoramablick inklusive. Überall finden sich kleine Tafeln, an denen der Weg, der Künstler und die Idee hinter dem Projekt beschrieben sind. Was man nicht findet, sind nähere Um- oder sogar Beschreibungen der Objekte. Entsprechend konsequent ist es auch, dass die oftmals stelenartigen Statuen keine Namen haben. «Ich will die Spaziergänger und sonstigen Betrachtenden nicht in eine gewisse Richtung drängen, wenn sie sich meine Werke anschauen; sie sollen frei sein und sich einfach am Gesehenen freuen oder sich zumindest mit ihm auseinandersetzen», verrät Stöckli.

Eine der Figuren auf dem Weg mit Beschrieb. Bild: Christof Lampart

Die Idee, am, auf und um den Nollen herum einen Skulpturenweg zu erschaffen, kam Urs Antoine Stöckli vor drei Jahren. «Irgendwie beschäftigte ich mich eines Tages mit der Frage, was man künstlerisch für eine Bevölkerung tun könnte, die es sich nicht gewohnt ist, regelmässig in Galerien oder sogar in Museen zu gehen», sagt Stöckli. Er fragt seine Nachbarn, den Gemeinderat und andere Menschen im Dorf, was sie denn von einem Skulpturenweg halten würden. Das Resultat seiner Meinungsumfrage war durchwegs positiv. «Mir wurde von vielen Seiten Vertrauen und Verständnis fürs Projekt entgegengebracht. Viele Restaurants willigten ein, dass sie sehr gerne ein oder zwei Objekte auf ihrem Grundstück ausstellen würden.»

Ein Baugesuch ist dafür nicht nötig

Nach den positiven Reaktionen suchte er das Gespräch mit der Exekutive – und legte ihr, gut vorbereitet, ein pfannenfertiges Skulpturenweg-Projekt vor. «Im Gemeinderat waren alle begeistert.» Doch die Frage blieb, ob es ein Baugesuch oder sonstige baulichen Absicherungen für die Skulpturen benötigt. Stöckli holte Erkundigungen ein und dann wird klar: «Ein Baugesuch ist nicht nötig.» Da die schweren Objekte mit Eisenständern gesichert sind, auf flachen Stahlplatten stehen und auch bei einem heftigen Wind nicht einfach umkippen und Dritte gefährden, brauche es kein Baugesuch. Trotzdem sind die Installationen nicht fix im Boden verankert. «Wenn jemand Gefallen an einer Skulptur findet, kann er sie natürlich kaufen. Ich kann das Objekt problemlos ersetzen», sagt der Bildhauer.

Die total 14 Werke stellen praktisch eine Retrospektive dar, erklärt der Künstler. Denn alles entstand in den letzten zehn Jahren, also während jener Zeitspanne, in der Stöckli auf dem Nollen heimisch wurde. Wo die Spazierenden starten, ist ihnen selbst überlassen.