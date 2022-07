Wigoltingen Nach 36 Jahren: Hansueli Buff wird als Lehrer verabschiedet An der Volksschule Wigoltingen verabschiedeten Schüler und Lehrer Hansueli Buff, der nach 36 Jahren in Pension geht.

Mit zahlreichen Aktivitäten verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler von Hansueli Buff, der nach 36-jähriger Primarlehrertätigkeit in Wigoltingen pensioniert wird. Bild: Werner Lenzin

«Hopp Herr Buff, hopp Herr Buff», rufen die Schülerinnen und Schüler händeklatschend auf dem Pausenplatz der Primarschule Wigoltingen. Sie feuern ihren Lehrer Hansueli Buff an, der im Rahmen seiner letzten Lektion einen nicht ganz ernst zu nehmenden Geschicklichkeitswettkampf gegen vier seiner Kolleginnen austrägt und schliesslich gewinnt. Bevor sich die ehemaligen und aktuellen Lehrpersonen zusammen mit den Schülern, Eltern und Behördenmitgliedern verabschiedeten, hatte der scheidende Lehrer in den verschiedenen Klassen einen abwechslungsreichen Morgen erlebt.

42’000 Kilometer Schulweg

«Hansueli Buff ist seit 1986 Nonstop-Lehrer in Wigoltingen und viele Lehrpersonen, die bis heute mit ihm zusammenarbeiteten, waren zu dieser Zeit noch gar nicht auf der Welt», begrüsst Schulleiter Mirko Spada die Anwesenden. Buff sei eine hilfsbereite Person, die überall dort anpackt, wo es nötig ist. «Während seiner langjährigen Tätigkeit ist der scheidende Lehrer bei jedem Wetter mit dem Velo zur Schule gefahren, und dies gibt eine Distanz von 40’000 Kilometern, also einmal um die Welt», sagt Spada. «Uns verlässt eine grossartige, leidenschaftliche, hilfsbereite und wertschätzende Lehrerpersönlichkeit.»

Positive Einstellung zum Beruf

Vor seiner Tätigkeit in Wigoltingen unterrichtete Hansueli Buff fünf Jahre in Braunau. Und welches sind seine Feststellungen mit Blick auf sein langjähriges Wirken? «Ich freute mich darüber, wenn Schülerinnen oder Schüler besondere Arbeiten gelungen sind, wenn Herausragendes geschaffen wurde und ihre Arbeiten von Erfolg gekrönt waren», sagt er. Als entscheidend für das Lernen erachtet er die Harmonie zwischen Lehrpersonen, Eltern und Kind. Und was macht für ihn die ideale Lehrerperson aus?

«Für mich sind die positive Einstellung zum Beruf, die Freude am Unterrichten, Begleiten und Erklären sehr zentral. Das muss man lieben. In die Schule zu gehen, war für mich keine mühsame oder lästige Sache; ich bin gern in die Schule gegangen.» Mit einem Tanz, dem Beatles-Ohrwurm «Yellow Submarine» und mit dem Zwölfuhrschlag vom nahen Kirchturm heisst es, sich mit Frank Sinatras «My Way» endgültig zu verabschieden.