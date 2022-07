Weinfelden «Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung»: Gasthaus zum Trauben ist eine Beiz mit Genusspotenzial 9 von 10 Punkten hat der «Trauben» beim Swiss Location Award erhalten. Damit ist es laut dem Onlineportal Eventlokale.ch das beste Genusslokal im Thurgau.

Thomas Schenk und Sabrina Tanner leiten das Gasthaus zum Trauben. Bild: Benjamin Manser

In Sachen Genuss haben sie alle abgetrocknet: Das Team im Gasthaus zum Trauben hat beim Swiss Location Award eine Auszeichnung gewonnen. Mit 9 von 10 möglichen Punkten gehört der «Trauben» in der Kategorie Genuss zu den Restaurants, die ein «Herausragend» erhalten. Das ist die höchste Punktzahl von allen Thurgauer Restaurants, die in dieser Kategorie miteiferten.

«Es hat uns schon auch erstaunt, dass wir grosse Namen hinter uns gelassen haben», sagt Thomas Schenk. Er und Sabrina Tanner leiten den «Trauben» seit knapp einem Jahr. Dass es bereits jetzt so eine Auszeichnung gibt, damit hätten sie nicht gerechnet. «Wir haben uns für drei Kategorien gemeldet», sagt Sabrina Tanner.

100 Bewertungen von Gästen

Die Jury der Onlineplattform Eventlokale.ch bestimmt dann, in welcher Kategorie man starten kann. Und dann zählen die Punkte, die die Besucher vergeben. Über 100 Personen haben den «Trauben» bewertet. «Als Pluspunkte genannt wurden die schöne Architektur und die Atmosphäre», sagt Tanner. Aber als absoluter Höhepunkt habe sich das Essen herauskristallisiert. «Wir haben die Kommentare der Gäste, die bewertet haben, erhalten», sagt Schenk.

«Die meisten loben die Regionalität der Produkte und die Kombination von verschiedenen Texturen und Geschmäckern.»

Dass sie so gut sind, habe sie überrascht. «Aber wir freuen uns natürlich sehr darüber», sagt Küchenchef Thomas Schenk.

Etwas seltsam muten jedoch die Rückmeldungen in puncto Erreichbarkeit an. «Einige haben in diesem Bereich wenig Punkte gegeben, warum, wissen wir aber nicht», sagt Tanner. Denn gerade Weinfelden sei ja sehr gut zu erreichen. «Vielleicht liegt es an den Parkplätzen, aber mit der Tiefgarage gleich nebenan ist das ja eigentlich auch kein Problem», sagt er.

Viele Bankette unter der Woche

Grundsätzlich sind die beiden Wirte sehr zufrieden, wie es im «Trauben» läuft. «Mittagessen und Bankette laufen sehr gut», sagt Sabrina Tanner. Fast täglich findet im Gasthaus ein Bankett statt. «Damit haben wir nicht gerechnet», sagt Schenk.

«Wir hätten nicht gedacht, dass es hier so viel zu feiern gibt – und das sogar unter der Woche.»

Im Hotel gastieren unter der Woche viele Personen aus dem Businessbereich, am Wochenende vor allem Velofahrer, sagt Sabrina Tanner. «Interessant ist auch, dass es einige Gäste gibt, die sich hier eine Auszeit nehmen. Sie geniessen ein Abendessen und übernachten danach im Hotel.»

Der Erfolg ist aber auch mit viel Arbeit verbunden. «Wir freuen uns auf die Sommerferien», sagt Thomas Schenk. Denn im Moment sei es schon sehr streng. «Hinzu kommt, dass wir manchmal auch fast etwas zu selbstkritisch sind, wenn etwas nicht ganz so gut läuft. Dabei müssen wir uns immer wieder sagen, dass es unser erstes Jahr ist.» Doch die Batterien der beiden seien noch voll, versichern sie.