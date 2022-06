Weinfelden Weinkeller Felsenburg in Weinfelden: Aus dem Restaurant wird eine Vinoteca Loretta Giacopuzzi und Severo Marchionne bringen den Weinkeller Felsenburg zurück zu seiner ursprünglichen Bedeutung. Sie servieren und verkaufen Weine in der Gaststätte an der Frauenfelderstrasse.

Für Besitzerin Doris Naef ist es ein Besinnen auf die Anfänge. «Ich habe den Weinkeller Felsenburg Mitte der 1990er-Jahre als Schaufenster für den Thurgauer Wein eröffnet. Da gab es noch kein Internet und die Winzer waren froh, ihre Weine hier präsentieren und verkaufen zu können», sagt die Eigentümerin der Liegenschaft Felsenburg an der Frauenfelderstrasse 4, ursprünglich eine Weinhandlung aus dem 18. Jahrhundert.

Der Weinkeller hat in den drei Jahrzehnten des Bestehens viele Pächterinnen und Pächter gesehen mit unterschiedlichen Konzepten. «Es gab kurzzeitige und langfristige Gastgeberinnen und Gastgeber, Kunst und Musik. Auch Bernadette Wirth hat es innovativ und gut gemacht in den vergangenen Jahren», sagt Doris Naef.

«Es war aber nicht mehr das, was ich mir ursprünglich erdacht habe.»

Umso mehr freut sich Doris Naef, dass nun die neuen Pächter Loretta Giacopuzzi und Severo Marchionne wieder ganz auf die Karte Wein setzen in der «Felsenburg». Einerseits verkaufen sie in ihrem Geschäft «Wein & Mehr» Weine, Spirituosen und italienische Spezialitäten, andererseits schenken sie in der Gaststube diverse Weine aus, auch jene von den Ottenberger Winzern.

Loretta Giacopuzzi und Severo Marchionne sind mit ihrem Geschäft «Wein & Mehr» schon vor gut einem Jahr in die Felsenburg eingezogen, als Ergänzung zum Gastroangebot von Bernadette Wirth. Als diese die Kündigung erhielt (siehe Befragt) stellte sich für Giacopuzzi die Frage, wie es nun weitergehen soll. «Ich hab mir reiflich überlegt, ob ich eine neue Lösung suche oder es wage als neue Pächterin der Felsenburg», sagt sie. Sie hat sich für Letzteres entscheiden, sich bei Doris Naef beworben und den Zuschlag erhalten.

Mit Verkauf und der Theke mit Offenausschank setzt Giacopuzzi mit ihrem Geschäftspartner Severo Marchionne nun ganz auf die Karte Wein. «Die Küche ist auch viel zu klein für ein Restaurant. Wir haben nun aber einen Ofen installiert, um unseren Gästen kleine Häppchen servieren zu können. Piadini, Focaccia oder kalte Platten.»

Die Öffnungszeiten haben die neuen Pächter angepasst. Offen hat der Weinkeller nun jeweils von Mittwoch bis Freitag zwischen 16 und 22 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 17 Uhr. «Auf Anfrage öffnen wir Gesellschaften natürlich auch zu anderen Zeiten», sagt Loretta Giacopuzzi. Severo Marchionne hat sein Pensum für den Weinkeller aufgestockt. «Ich mache viel Arbeit im Hintergrund, bin aber auch im Service tätig», sagt der hauptberufliche Musikredaktor. Mit zusätzlichen Aushilfen wollen die beiden nun ihren Weinkeller betreiben. «Es sollten immer zwei Personen hier sein, da wir uns Zeit nehmen wollen für die Beratung zu den Weinen und der Service trotzdem nicht stillstehen darf.»

Bernadette Wirth, wie lange haben Sie in der «Felsenburg» gewirtet?

Seit Juni 2013, also gut neun Jahre lang.

Weshalb haben Sie nun aufgehört?

Doris Naef hat mir gekündigt. Ich wäre gerne dort geblieben, aber sie war nicht mehr einverstanden mit meinem Angebot. Zudem war es ihr zu laut.

Hat sie die Kündigung getroffen?

Es war ein harter Schlag. Nachdem wir uns mit Ach und Krach durch die Pandemiezeit gekämpft hatten, wollte ich die «Felsenburg» mit einem Bar-Konzept wieder in Schwung bringen. Diese Chance habe ich aber nicht erhalten und musste stattdessen meine Mitarbeiterinnen entlassen.

Wie geht es nun für Sie weiter?

Ich konzentriere mich nun auf mein Geschäft «Wirth serviert» wo ich mobil unterwegs bin an Veranstaltungen, für Hochzeiten oder für Gesellschaften.