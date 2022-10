Weinfelden Trotz Sparrunden: Zum Abschluss seiner Amtszeit muss Stadtpräsident Max Vögeli ein Rekorddefizit präsentieren Für das kommende Jahr rechnet die Stadt Weinfelden mit einem Rückschlag von 1,72 Millionen Franken. Trotzdem kann Stadtpräsident Max Vögeli seinem Nachfolger eine Stadt mit soliden Finanzen übergeben. «Der Steuerfuss und das Eigenkapital sind sehr charmant, auch die Schuldlast ist sehr charmant», sagt Vögeli.

Stadtpräsident Max Vögeli zeigt sich trotz des grossen Defizits zufrieden mit dem Budget 2023. Bild: Mario Testa

«Es ist schon etwas Wehmut dabei», sagt Max Vögeli. Er präsentiert im Rathaus zum letzten Mal ein Budget der Stadt Weinfelden. «Es gibt so vieles, was ich derzeit zum letzten Mal mache als Stadtpräsident. Und die Finanzen habe ich immer gern gemacht.» Der Stadtpräsident und Finanzchef Erwin Wagner bleiben auch bei ihrem letzten gemeinsamen Budget ihrer Linie treu. Sie rechnen mit roten Zahlen für das Jahr 2023.

Und zum Schluss muss Max Vögeli gar das höchste budgetierte Defizit seiner 21-jährigen Amtszeit kommunizieren. Er rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 Prozent mit einem Rückschlag von 1,72 Millionen Franken im kommenden Jahr. «Zu Beginn des Budgetprozesses waren es noch rund drei Millionen. Wir haben Sparrunden durchgeführt und konnten das Defizit so reduzieren.» So habe der Stadtrat diverse kleinere Budgetposten gestrichen oder verschoben.

«Wir haben auch vereinzelt Strassensanierungen etwas herausgeschoben. Wenn es eng wird, muss man auch solche Massnahmen treffen.»

Trotzdem bleibt der Bereich Verkehr der grösste Budgetposten von rund 4,4 Millionen Franken. Die Sparrunden im Stadtrat vergleicht Erwin Wagner mit einem orientalischen Bazar. «Es wurde gefeilscht, aber nicht gestritten.»

In 20 Jahren 40 Millionen besser als budgetiert

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Jedes Jahr in ihrer gesamten Amtszeit gingen Max Vögeli und Erwin Wagner von einem Verlust aus, zum Schluss im Rechnungsergebnis resultierten aber dann immer doch positive Zahlen. So machte die Stadt Weinfelden zwischen 2001 und 2021 anstatt der budgetierten 10,5 Millionen Defizit fast 30 Millionen vor. «Es gibt immer viele Faktoren, die sich bei der Budgetierung einfach nicht voraussagen lassen», erklärt Finanzchef Erwin Wagner. Die Grafik zeigt die Zahlen der vergangenen zehn Jahre.

Alles in allem sei das Budget 2023 der Stadt Weinfelden trotz des hohen Defizits solide, sagt Max Vögeli. «Vor allem, angesichts der äusseren Einflüsse. Das Umfeld ist sehr schwierig, vieles ist ungewiss und nicht absehbar.» Das Budget stark beeinflusst hätten die höheren Energiepreise, die Inflation und die Nachwirkungen der Pandemie. Bei den Einnahmen sieht das Budget deshalb auch 15 Prozent tiefere Steuereinnahmen juristischer Personen vor, bei den natürlichen Personen eine leichte Zunahme. Nebst den Steuererträgen ist der grösste Einnahmeposten die Dividende der Technischen Betriebe Weinfelden AG in der Höhe von 800’000 Franken. Bei den Ausgaben nehmen die Personalkosten um gut 320’000 Franken und der Sach- und Betriebsaufwand gar um 1,2 Millionen zu.

Nachholbedarf bei den Investitionen

Nettoinvestitionen will der Stadtrat im kommenden Jahr in der Höhe von 3,84 Millionen tätigen. «Vor allem im Bereich Kultur und Sport haben wir Aufholbedarf», sagt Max Vögeli. So muss unter anderem die Technik im Freibad erneuert und die Umgebung der Sportanlagen Güttingersreuti gestaltet werden und es müssen die Fussballplätze saniert werden. «Wir sind zentral gelegen und bekannt für die guten Infrastrukturen für Sport, Kultur und Freizeit.»

Erwin Wagner, Finanzchef Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Dazu stünden auch in anderen Bereichen grosse Investitionen an. Beispielsweise bei der Neugestaltung des Bushofs, der Revitalisierung des Giessens, dem Ausbau der Unterflurcontainer oder der Anpassung der Bushaltestellen an die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes. All diese Investitionen führten dazu, dass sich die Stadt nach vielen Jahren der Entschuldung eher wieder verschulden müsse, sagt Erwin Wagner. «Bis vor kurzem haben wir zudem Geld verdient mit kurzfristigen Schulden, jetzt kosten diese Kredite wieder.»

Gute Ausgangslage für den Nachfolger

Trotz des hohen Defizits und der Zunahme der Schulden kann Max Vögeli die Stadtfinanzen mit sehr gutem Gewissen kommendes Jahr an seinen Nachfolger übergeben. «Der Steuerfuss und das Eigenkapital sind sehr Charmant, auch die Schuldensituation ist sehr charmant. Es ist eine sehr komfortable Ausgangslage. Aber das Umfeld ist nicht einfach.»