Weinfelden Stadt bekämpft Unkraut mit Wasser und Dampf – so funktioniert's Weinfelden hat einen Unkrautvernichter, der mit heissem Wasser und Dampf den Pflanzen zu Leibe rückt. Eine Methode, die effizient und ökologisch ist. Denn Gift braucht es dazu keines.

Der orange Arm des Geräts. Im abgedichteten Teil über der Kante werden die Pflanzen mit dem Dampf behandelt. Bild: Sabrina Bächi

Wie eine Schnecke kriecht das Gefährt entlang der Weinfelder Strassen. Hinter sich her zieht es eine lange dunkle Linie vom Wasser, das vorne aus den Drüsen spritzt. Doch dieses Gefährt, das aussieht als würde es die Bordsteinkante säubern, ist ein Unkrautvernichter. Aber eine ohne Gift. Dafür rückt es mit heissem Dampf und Wasser den Pflanzen zu Leibe. «Das Wasser-Dampf-Gemisch ist 110 bis 120 Grad heiss», sagt Martin Schneeberger, Leiter Werkhof.

Martin Schneeberger, Leiter Werkhof. Bild: Sabrina Bächi

«Diese Hitze spaltet das Eiweiss in den Pflanzen und sie können kein Wasser mehr aufnehmen.»

Bereits nach wenigen Stunden, spätestens nach einem Tag seien die Pflanzen braun und sterben ab, erklärt Schneeberger. Er hat mit seinem Team die vergangenen Monate verschiedene Systeme zur Unkrautbekämpfung getestet. Es gebe auch die Möglichkeit, das Unkraut abzuflammen, aber das sei aufwendig und man erwische die Wurzel nicht. «Ein ähnliches Prinzip wie unseres gibt es auch mit einem Schaum, aber das ist dann nicht schön, wenn man den auf der Strasse hat», sagt Schneeberger.

Schon nach kurzer Zeit werden die Pflanzen braun und sterben ab. Bild: Sabrina Bächi

Dieses Gerät sei das Beste. Wie ein verlängerter Arm mit einer orangen Hand ist der Unkrautvertilger an einem Traktor befestigt. Hinten sind der Wassertank und eine Spritze, damit man auch von Hand Stellen behandeln kann, an die man sonst nicht rankommt. Alles, was es braucht, ist der Traktor als Gefährt und Wasser im Tank.

Auch zur Reinigung von Kaugummis geeignet

60’000 Franken hat dieser Unkrautvernichter die Stadt gekostet. Doch der zuständige Stadtrat Daniel Engeli ist überzeugt, dass es eine lohnende Investition war. «Weinfelden ist grün, aber Unkraut eben auch», sagt er. Es gilt, die Balance zu finden zwischen der Förderung der Biodiversität und dem Bekämpfen unerwünschter Pflanzen. «Es ist wichtig, das Unkraut zu entfernen, da es sonst auf Dauer die Strassen schädigt. Es dient also auch der Werterhaltung der Strassen, damit sie nicht so schnell saniert werden müssen», sagt Engeli.

Stadtrat Daniel Engeli. Bild: Donato Caspari

«Das Gerät überzeugt mit der ökologischen Anwendung und der Effizienz, da nur eine mitarbeitende Person vom Werkhof die Arbeit bewältigen kann.»

Zudem könne das Gerät mehr als nur Unkraut verdampfen. Ein weiteres Einsatzgebiet sei die Reinigung der öffentlichen Brunnen und Reinigungsarbeiten wie etwa die Kaugummientfernung.

Bevor die Stadt in Besitz des Geräts war, musste das Team um Werkhofleiter Schneeberger mit dem «Chräuel» das Unkraut jäten. Denn der Einsatz von Mitteln wie Glyphosat ist bekanntlich verboten. «Das war eine Heidenarbeit», sagt Schneeberger. Nun geht es bequemer, indem Werkhofmitarbeiter Bruno Röthlisberger einfach mit dem Dampfgerät den Strassen entlangfährt. Rund einen Kilometer pro Stunde schafft man damit.

Der Kampf gegen die Wurzeln dauert länger

Damit auch die Wurzeln absterben, muss Röthlisberger alle Stellen mehrmals abfahren. «Das Schlimmste ist der Löwenzahn. Der Pfahlwurzler hat unglaublich lange Wurzeln. Das kennen sicher alle aus dem eigenen Garten», sagt Schneeberger.

Nachdem lange von Hand gejätet werden musste und man dem Unkraut nicht mehr so Herr war, gilt es nun, alle Strassenränder abzufahren. Sobald dies durch ist, kann das Gerät auch auf Kiesplätzen oder -strassen eingesetzt werden. «Auch bei Treppen kommt es zum Einsatz. Dort allerdings mit dem Verlängerungsschlauch.» Auch gegen Neophyten ist der Einsatz dieses Geräts geeignet. «Es ist zweifelsfrei eine gute Sache», sagt Schneeberger und stemmt sich die Fäuste in die Hüfte.