Weinfelden Spiel mit! Weinfelden versetzt die Kleinsten mit der Aktion «Gesunde Stadt» in Bewegung Am 12. Juni finden in Weinfelden an verschiedenen Posten Aktionen statt, wo sich Kleinkinder und ihre Eltern bewegen können. Mit der kostenlosen Aktion will die Stadt auch das vielseitige Angebot an Institutionen für Familien bekannt machen. Zwischen den Posten verkehren gratis Pferdekutschen.

Roger Häfner freut sich, die Aktion «Gesunde Stadt» endlich durchführen zu können. Bild: Sabrina Bächi

Am kommenden Samstag soll in der Zentrumsstadt hochgestapelt werden. Aber nicht mit Worten oder Versprechen, sondern mit Büchern. In der Regionalbibliothek soll dieses Angebot Kinder im Vorschulalter, ihre Eltern und deren Geschwister im Rahmen der Aktion Gesunde Stadt anlocken. Und dabei ist das Bücherstapeln nur einer von insgesamt sieben Posten, die Kinder in Begleitung Erwachsener absolvieren können.

Im gesamten Zentrum hat es insgesamt sieben Institutionen, die beim Aktionstag mitmachen. «Ziel ist es, dass die Familien das Angebot niederschwellig kennen lernen», erklärt Roger Häfner-Neubauer, Leiter der Einwohnerdienste Weinfelden. Das Netzwerk «Frühe Förderung» der Stadt hat den Anlass organisiert. Eigentlich schon vor Corona. Nun kann er endlich stattfinden. «Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, das ist sicher förderlich», sagt Häfner.

Sieben Standorte

Von 10 bis 14 Uhr sind die Stationen offen für einen spontanen Besuch. «Die Angebote sind absichtlich an den Standorten der Teilnehmer. So können die Eltern und auch die Kinder einen Eindruck gewinnen, wie es dort drinnen aussieht, etwa bei einer Kita oder der Mütter-Väterberatung.» Damit die interessierten Familien gut von Ort zu Ort kommen, hat die Stadt drei Pferdekutschen organisiert, die in etwa 20-minütigem Abstand die Standorte in einem Umlauf abfahren.

«Wir finden, es ist eine attraktive Art, sich fortzubewegen, die man sonst nicht hat.»

Die Fahrten sind gratis, allerdings nicht kinderwagentauglich. Es könne aber auch sein, dass manche Eltern lieber mit dem Velo fahren oder den Aktionstag mit einem Spaziergang durch die Stadt verbinden, meint Häfner.

Es ist nicht der erste Aktionstag «Gesunde Stadt», den Weinfelden organisiert. Auch schon lag der Schwerpunkt bei den Senioren, nun sind es die Kinder im Vorschulalter. Wobei die Trennlinie nicht sehr scharf sei, betont Häfner. Die Organisatoren haben sich dafür entschieden, das Spielen mit wenig und alltäglichem Material ins Zentrum zu setzten. «Wir wollen keine Materialschlacht», sagt Häfner.

Mit solchen Pferdewagen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aktionstags von Standort zu Standort chauffiert. Bild: PD

Grundsätzlich haben an diesem Aktionstag einige Personen mitgearbeitet. Bei der Vorstellung an der Pressekonferenz ist allerdings nur Häfner zugegen. «Alle anderen sind in den Ferien», sagt er lachend. Die Stadt hat keinen eigenen Posten. Sie sieht ihre Aufgabe darin, die Organisation zu koordinieren und den Anlass zu bewerben.

Verpflegung durch Jugendorganisationen auf dem Marktplatz

Wer nach Spiel, Spass und Kutschenfahrt hungrig geworden ist, hat die Möglichkeit, sich auf dem Marktplatz zu verköstigen. «Dort sind die Organisationen vertreten, die Kinder im Schulalter dann interessieren: unsere Jugendorganisationen wie etwa Pfadi, Jubla oder Cevi.» Mit Schlangenbrot, Pasta, Fajitas oder Desserts sowie Getränken sorgen die Jugendorganisationen auch für das leibliche Wohl.

«Bis auf das Essen sind alle Angebote gratis.»

Die Einnahmen kämen jedoch den Jugendorganisationen zugute, erklärt Roger Häfner-Neubauer. Als Abschluss gibt es ein Mitmachkonzert von Clown Hannes vo Wald im Thurgauerhof. Dieses findet von 14 bis 15 Uhr statt.