Weinfelden Sekundarschule Weinfelden: Platznot wegen Flüchtlingskindern und ein Eigenkapital, das nicht schmilzt An der Versammlung der Sekundarschule Weinfelden geben ukrainische Flüchtlingskinder, Platzmangel und der gute Rechnungsabschluss zu reden.

Eines der drei Sekundarschulhäuser der Sek Weinfelden: das Schulhaus Pestalozzi mitten im Stadtzentrum. Bild: Mario Testa

Bekanntlich führen die Schulgemeinden von Weinfelden ihre Versammlungen immer am gleichen Abend durch. Zuerst die Sek- dann die Primarschule. Zur Begrüssung leitet Schulpräsident Thomas Wieland mit einem allgemeinen Thema ein, das beide Gemeinden betrifft: die ukrainischen Flüchtlingskinder, die in Weinfelden beschult werden.

Erst dieses Schuljahr, also im August 2021, eröffnete die Schulgemeinde ihre Integrationsklasse wieder. Gemeinsam mit der Sekundarschule bietet man dieses Angebot an. Gingen im Februar 2022 noch 13 Kinder und Jugendliche in die Integrationsklasse, so sind es nun deren 47. «Es ist eine grosse Herausforderung, auch weil die Kinder sehr unterschiedliche Ansprüche haben», erklärt Schulpräsident Thomas Wieland die Situation.

Schulpräsident Thomas Wieland. Bild: Andrea Stalder

Da man diese Klassen nicht mit 20 oder mehr Schulkindern führen kann, sucht die Schulgemeinde nun verzweifelt zwei Schulräume und auch noch zwei weitere Lehrer. «Wenn Sie jemanden kennen oder noch einen Schulraum übrig haben, dann melden Sie sich bitte. Wir sind um jede Unterstützung dankbar», sagt er zu den 44 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Sekundarschule.

Die Rechnung schliesst mit zwei Millionen Franken besser ab

Danach geht Wieland zu den Traktanden über. Einziges grosses Thema ist die Rechnung 2021. Diese wird von Rechnungsführer René Diethelm präsentiert. Auch die Schulen wurden von den hohen Steuereinnahmen überrascht. «Es geht aber eigentlich allen so, deshalb kann man nicht sagen, wir hätten falsch budgetiert. Wir haben das schlicht nicht erwartet», sagt er.

René Diethelm, Schulsekretär. Bild: Mario Testa

Für die Sekundarschule hat weiter die Änderung des Beitragsgesetzes zur Folge, dass man rund zwei Millionen Franken weniger zahlen musste. Da man seit einigen Jahren versucht, das Eigenkapital zu reduzieren, hatte der Souverän das Budget 2021 mit einem Minus von über einer Million Franken genehmigt. Nun zeigt die Rechnung aber, dass ein Plus von rund 880’000 Franken erwirtschaftet wurde. «Das sind knapp zwei Millionen besser als gedacht», sagt Diethelm.

Weitere Steuerfusssenkung ist ein Thema

Die Behörde schlägt vor, rund 700’000 Franken für zusätzliche Abschreibungen zu verwenden und der Rest dem Eigenkapital zuzuführen. Damit wächst das Eigenkapital erneut auf nun 6,4 Millionen Franken. «Obschon für das Jahr 2021 bereits der Steuerfuss gesenkt wurde, wird es wahrscheinlich auch in der nächsten Budgetversammlung wieder ein Thema sein», sagt Schulpräsident Thomas Wieland abschliessend.

Der Souverän heisst die Vorschläge der Behörde einstimmig gut. Nach einer Dreiviertelstunde schliesst Thomas Wieland die Versammlung und verabschiedet die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die nicht aus der Gemeinde Weinfelden sind.