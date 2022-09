Weinfelden Schiessen, Panzerfahren und Hundestaffel: Armee trumpft mit einer grossen Sonderschau an der Wega auf An der Weinfelder Herbstmesse zeigt sich die Schweizer Armee mit einer grossen Sonderschau. Viele Posten sind interaktiv. Etwa das Handgranatenwerfen oder der Parcours mit dem Nachtsichtgerät.

Die Fallschirmspringer der Armee landen auf dem Schulhausareal zur Eröffnung der Wega. Bild: PD/Philipp Schmidli

Die Schule wird zum Kampfplatz. Manche mögen denken, dass ihre Schulzeit tatsächlich ein grosser Kampf war, doch dieses Mal ist es wörtlich gemeint. Denn während der Wega verwandelt sich der gesamte Pausenplatz beim Oberstufenzentrum Thomas Bornhauser in die Sonderschau der Schweizer Armee. Gezeigt werden aber nicht nur Kampfsimulationen, sondern ein vielfältiges Programm.

Seit rund zwei Jahren bereitet sich Chefadjutant und Projektleiter Marcel Brüngger auf diese Sonderschau vor. «Unser Ziel ist es, die Bevölkerung darüber zu informieren, welche Aufgaben die Armee wahrnimmt. Natürlich wollen wir Junge für die Armee begeistern und vor allem auch Frauen aufzeigen, was in der Armee alles möglich ist», sagt Brüngger. Um dies zu demonstrieren, hat er ein interaktives Programm auf die Beine gestellt. «Wir waren vor ein paar Jahren mit einer grossen Sonderschau an der Olma. Diese Ausstellung hier ist noch grösser», sagt er.

Taxifahrten mit dem Panzer

Eine grosse Attraktion dürften die Taxifahrten mit den Radschützenpanzern sein. Pro Runde können sieben Besucherinnen und Besucher mitfahren. Die Panzer fahren dabei bis zur Landi und wieder zurück. «Eine Fahrt dauert über zehn Minuten», sagt der Projektleiter. Speziell erwähnen, weil es eben noch nicht üblich ist, will er, dass eine Panzerbesatzung rein weiblich ist. Ebenfalls rund um die Uhr wird es möglich sein, die mobile Küche zu besichtigen und ein «Versuecherli» zu degustieren.

Ein EC 635 steht freitags bis sonntags ebenfalls auf dem Gelände der Sonderschau. Bild: PD

Speziell für Kinder stehen ein Kletterturm und ein Hindernisparcours auf dem Gelände. Pro Tag beschlagen die Hufschmiede zudem vier bis fünf Rösser. Daneben steht der Fuhrpark mit fünf bis sieben verschiedenen Armee-Fahrzeugen. Dahinter können Interessierte einen Parcours mit Nachtsichtgeräten durchlaufen. «Es ist schon spannend zu sehen, was man mit so einer Kamera alles wahrnehmen kann, und was nicht», sagt Brüngger.

Vor dem Schulhaus steht ein Leopard-Panzer. «Das ist die modernste Ausgabe eines Panzers, den wir in der Armee zur Verfügung haben», sagt er. Wer will, kann zudem mit dem Metalldetektor auf «Minensuche» gehen. Hinzu kommen mehrere Informationsstände, etwa zur Luftwaffe oder der neuen Kleidung, mit der Angehörige der Armee bald ausgestattet werden.

Zum Anschauen: ein Leopard-Panzer der Schweizer Armee. Bild: Gaetan Bally

Schiessübungen mit dem Sturmgewehr

Marcel Brüngger, Projektleiter Sonderschau Armee an der Wega. Bild: Sabrina Bächi

Wer will, kann ausprobieren, wie es ist, eine Handgranate zu werfen. Mit orangen Attrappen gilt es, Ziele zu treffen, die bis zu 20 Meter entfernt sind. Daneben stellt die Armee eine Schiessanlage auf, in der Schüsse mit einem Sturmgewehr simuliert werden. Eine weitere computerbasierte Simulation steht in einem geschützten Mannschaftstransporter zur Verfügung. Auch dafür werden Ziele montiert, die man anvisieren und abschiessen kann. Marcel Brüngger versichert:

«Selbstverständlich wird auf dem gesamten Gelände keine Munition verwendet.»

Auf Kritik vorbereitet Ab dem 20. September wird die Sonderschau auf dem Schulareal aufgebaut, eine Woche später beginnt der WK. Ein Teil dessen ist auch, dass die Soldaten gewisse Übungen an der Sonderschau zeigen. Die organisierende Territorialdivision 4 wie auch die Wega-Veranstalter sind sich bewusst, dass eine Sonderschau der Armee, an der Schiessübungen simuliert werden, gerade zu Zeiten des Ukraine-Kriegs, Kritik auslösen kann. «Schiessübungen sind Teil der Armee und wir bilden unsere Soldaten aus, damit sie im Ernstfall das Land verteidigen können», sagt Chefadjutant Brüngger. «Zudem ändert unsere Ausstellung zu keiner Zeit etwas an den weltweiten Konflikt- und Kriegssituationen.» Aber gerade jetzt sei es wichtig, die Bevölkerung über die Arbeit der Armee aufzuklären. «Wir schützen, verteidigen und helfen. Das ist unser Auftrag. Wir hoffen aber alle, dass es nie so weit kommt, dass wir unser höchstes Gut, nämlich unsere Freiheit, verteidigen müssen.» Messeleiter Gregor Wegmüller ergänzt: «Die Wega ist eine Messe, die auch informieren will. Das, was hier gezeigt wird, ist vor allem eine Informationsveranstaltung. Das ist uns wichtig.» (sba)

Wiederkehrende Vorstellungen gibt es beispielsweise im Kommandozelt. Zur Besichtigung aufgestellt werden mobile Büros und Kommandoposten. Dort werden auch Befehlsgebungen demonstriert. «Viele wissen wahrscheinlich nicht, dass ein möglicher Angriff vor der Durchführung etliche Male trainiert und besprochen wird. Das zeigen wir ebenfalls, damit man sich davon ein Bild machen kann.»

Täglich finden zudem in einem eigens dafür aufgestellten Bau Demonstrationen zum Häuser- und Ortskampf statt. Ebenfalls zu bestimmten Zeiten zeigt die Hundestaffel, was ihre Arbeit mit den Tieren beinhaltet. Die Sportfans können sich zu gewissen Zeiten ein Autogramm von Armee-Sportlern sichern. Etwa der Thurgauer Radfahrer Stefan Bissegger oder Mountainbikerin Jolanda Neff werden eine Autogrammstunde geben.

Höhepunkt am Wega-Montag: FA-18 Überflug

In einer Extraschlaufe überfliegt eine FA-18 am Montag die Wega. Bild: Oliver Menge

Marcel Brüngger hat einige Attraktionen organisiert, die an der Wega teils nur einmalig zu sehen sind. Ein Helikopter der Armee wird Freitag bis Sonntag täglich auf dem Platz landen, zur Ansicht ausgestellt und abends wieder zurückfliegen. «Wir haben Piloten vor Ort, die der Bevölkerung alles erklären können», sagt Brüngger. Normalerweise landet die Armee ihre Helikopter nicht in besiedeltem Gebiet. Für die Wega gilt daher eine Ausnahme. «Das Gelände passt von der Grösse und die Piloten haben sich vorher natürlich alles genau angeschaut.» Es wird jedoch nicht ein Superpuma, sondern ein EC 635 zu sehen sein.

Offizieller Start der Eröffnungsfeier am Donnerstag wird die Landung von Fallschirmspringern sein. Um elf Uhr sollten sie auf dem Areal landen. Zur Wega-Grossratssitzung am Wega-Montag wird zudem Punkt 11.30 Uhr eine FA-18 im Tiefflug über Weinfelden sausen. «Es ist kein Spezialflug, sondern ein Trainingsflug mit einer Schlaufe über Weinfelden», erklärt der Projektleiter.