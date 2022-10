Weinfelden Rolf Raggenbass gibt mit seiner Country Heart Band ein Benefizkonzert Am Donnerstag, 27. Oktober, erklingen im katholischen Pfarreisaal ungewohnte Klänge. Am Konzert mit einem Mix aus Country, Rock und Pop wird Geld gesammelt für den Verein TAB Freizeit und Bildung.

Rolf Raggenbass und seine Country Heart Band spielen im katholischen Pfarreisaal in Weinfelden. Bild: PD

Das Repertoire von Rolf Raggenbass & Country Heart Band umfasst moderne und traditionelle Songs. Die vier Profimusiker präsentieren sowohl Eigenkompositionen als auch Covers in einem Stil-Mix aus Country, Rock, Pop und Ethno. Die Band spielt englische Titel, sowie Mundart-Songs. Am Donnerstag, 27. Oktober treten sie im katholischen Pfarreisaal in Weinfelden auf.

Anlass ist ein Benefizkonzert für «TAB Freizeit und Bildung». Der Verein ist eine anerkannte, gemeinnützige Institution, welche Freizeit- und Bildungsangebote für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung anbietet. Das Konzert im Pfarreisaal beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 15 und 25 Franken. Türöffnung ist um 19 Uhr. Der Erlös ist zugunsten des Vereins und hilft die Preise für die Veranstaltungen erschwinglich zu gestalten. Es sind Reservationen möglich oder Tickets an der Abendkasse erhältlich. (red)