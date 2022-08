Weinfelden Roland Lötscher sichert seinem Theater Bilitz die Zukunft Der Thurgauer Theatermacher wandelt sein Theater mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer Genossenschaft um. So soll es auch weiter bestehen können, wenn er die Leitung in ein paar Jahren abgibt.

Genossenschaftspräsidentin Franziska Peterli und Theater-Bilitz-Gründer Roland Lötscher. Bild: Mario Testa

Seit bald 40 Jahren macht Roland Lötscher Theater. 1988 hat er in Münchwilen das Bilitz als Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gegründet. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Frauenfeld zog er mit seinen Mitarbeitern 2008 ins neu gebaute Theaterhaus Thurgau in Weinfelden ein.

Lötschers Theater wuchs und hat sich von der anfänglichen Einzelfirma im Jahr 2005 zur GmbH gewandelt. «Wir hatten zuvor mal ein riesiges Defizit von 80'000 Franken – da wurde mir bewusst, ich stehe komplett mit meinem Privatvermögen dafür gerade», erinnert sich Roland Lötscher. Also habe er sein Theater zur GmbH gemacht.

17 Jahre später soll auch die GmbH Geschichte sein. Ein nächster Wandel der Gesellschaftsform steht an. «In der letzten Leistungsvereinbarung mit dem Kanton stand, ich müsse nun meine Nachfolge klären», sagt der 64-Jährige. Seit Beginn dieser Spielzeit teile er sich die Leitung mit Lena Leuenberger, er übernimmt das Künstlerische, sie das Administrative. Dass jemand die GmbH in der jetzigen Form übernehmen würde, sei nicht realistisch.

«Die Arbeitsbelastung und Verantwortung die ich in vergangenen drei Jahrzehnte auf mich genommen habe, kann und will so niemand auf sich nehmen. Da macht man lieber was Eigenes.»

Für das Theater Bilitz arbeiten 15 Personen mit insgesamt knapp 700 Stellenprozenten. Deshalb sei ihm klar geworden, dass er einerseits eine Co-Leitung einführen muss und nun auch eine Gesellschaftsform mit einem übergeordneten Gremium. «Das sorgt für Stabilität und Kontinuität», sagt Roland Lötscher.

Genossenschaftsanteile kosten 200 Franken

Also habe er sich auf die Suche nach der bestmöglichen Rechtsform gemacht. «Ein Verein wäre das Falsche und vom Gedankengut her ist es auch keine AG. So kamen wir auf die Genossenschaft.» Als Genossenschaften sind einige Theater organisiert, beispielsweise das Theater St.Gallen, das Vorstadttheater Basel oder das Theater Ariane in Winterthur. «Es sind wie wir alles nicht gewinnorientierte Unternehmen, so unterschiedlich sie auch sind», sagt Lötscher.

Weinfelden TG - Schauspieler und Regisseur Roland Lötscher stellt das Bühnenbild für das Stück «Der Boxer» auf. Bild: Reto Martin

Seit der Ankündigung des Wandels des Theaters Bilitz hin zur Genossenschaft seien schon Zusagen für fast 20'000 Franken eingegangen. «Wir müssen mindestens so viel haben, um das Stammkapital raus lösen zu können. Aber nach oben ist es offen, das ist dann Kapital für die Genossenschaft.» Ein Anteilschein kostet 200 Franken und alle Genossenschafter haben eine Stimme an der Generalversammlung, unabhängig der Anzahl Anteile. «So ist es eine stabile und doch flexible, demokratische Sache. Alle, die wollen, können Teil des Theaters Bilitz werden.»

Kindern die Kultur näherbringen

Der Wandel von der GmbH hin zur Genossenschaft soll rückwirkend auf den 1. August gelten. Derzeit lägen die Unterlagen noch beim Notar. Auch eine Genossenschaftsverwaltung gibt es bereits. Und an deren Spitze ist Franziska Peterli. Die Schulleiterin und Lehrerin ist seit vielen Jahren mit dem Theater Bilitz verbunden, kommt oft mit ihren Schulklassen ins Theater und an die Kurse. Sie habe sich sehr gefreut über die Anfrage, sagt Peterli.

«Ich bin seit Jahr und Tag Mitglied des Gönnervereins Pro Bilitz, habe selber Theaterkurse belegt und grossen Spass am Theaterspiel», sagt Franziska Peterli. Peterli ist in Wil aufgewachsen, arbeitet in Pfyn und lebt in Schönholzerwilen. Sie pflege auch zu anderen Theatern gute Kontakte und habe in ihrem Leben viel Kulturpolitik betrieben.

«Das Bilitz ist für mich aber ideal, da es sich auf die Fahne geschrieben hat, die Kultur den Kindern näherzubringen.»

Sie habe das Gefühl, das Theater laufe sehr gut. «Das zeigt auch der Mut, gewisse Stücke abzusetzen und dafür wieder mit Premieren aufzuwarten.» Sie habe deshalb auch nicht vor, alles über den Haufen zu werfen als Genossenschaftspräsidentin, sondern an Bewährtem festzuhalten.

An ihrer Seite im Verwaltungsrat sind der Weinfelder Lehrer und Kulturschaffende Dominik Anliker, der ehemalige Tägerwiler Gemeindepräsident Markus Thalmann, Schauspielerin Anja Dobler und Finanzspezialist Patrik Seiz. «Es sind alles Leute, die ich kenne, welche etwas mit Kultur zu tun haben und von denen ich das Gefühl habe, bei ihnen ist das Theater Bilitz in guten Händen», sagt Roland Lötscher.

Er wird die künstlerische Leitung des Theaters Bilitz spätestens im Jahr 2026 abgeben, wenn die neue Leistungsvereinbarung in Kraft tritt. «Und dank der Genossenschaft ist es für mich beruhigend zu wissen, da sind noch andere Leute und wenn es Probleme gibt, stehen sie mir zur Seite – und es geht weiter, unabhängig von meiner Person.»