Das Dressurfahren und das Kegelfahren finden am Samstag, 23. Juli, von 9 Uhr bis 16 Uhr auf dem Sangen-Fussballplatz bei der Badi und am Sonntag, 24. Juli, auf dem Reitplatz des Reitvereins beim Pfadiheim nahe der Wilerstrasse statt. Zusätzlich werden sich am Sonntag über Mittag drei Gespanne an einem Tandem-Final beteiligen. (red)