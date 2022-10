Weinfelden Neues Leben für gebrauchte Winterkleider und Sportutensilien Am Samstag, 29. Oktober findet die Weinfelder Winterbörse statt. Die Organisatoren haben neue Sportfachgeschäfte gefunden, mit denen sie für die Börse zusammenarbeiten können. Unter anderem auch eines aus Davos.

An der Winterbörse gibt es diverse Kleidungsstücke sowie Sportutensilien zu günstigen Preisen. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Weinfelder Winterbörse findet am Samstag, 29. Oktober wie gewohnt zwischen 12 und 14.30 Uhr in der Thomas Bornhauser Turnhalle statt. Das OK musste sich im Vorfeld jedoch auf die Suche nach neuen Sportgeschäften als Partner machen, nachdem in den letzten drei Jahren gleich drei Sportgeschäfte in der Region ihre Tätigkeit aufgaben. Das OK wurde bei Sportgeschäften aus Wil, Winterthur und Davos fündig und kann so wieder ein grosses Angebot an Winterkleidern und Wintersportausrüstung für die Börse garantieren. Die Partnerfirmen sind Bossart Sport Wil, Angerer Sport Davos und Pedrett Sport Winterthur.

Mit den Sportgeschäften möchte die Organisatorin die Nachhaltigkeit in den Fokus stellen. «Winterausrüstung, die zwei bis drei Jahre vermietet wurde, gehört nicht in die KVA. Die Produkte sind hochwertig, einwandfrei und können noch jahrelang Freude bereiten», schreibt Beat Curau von der organisierenden «Die Mitte Weinfelden» in einer Mitteilung. Die Partei organisiert die Winterbörse seit dem Jahr 2010. «Lange Zeit konnten diese Artikel in den Osten exportiert werden. Mit Corona und dem Krieg in der Ukraine ist auch diese Zusammenarbeit weggebrochen.»

Die Winterbörse Weinfelden findet in der alten Thomas Bornhauser Turnhalle statt. Bild: Andrea Stalder

Nebst der aufbereiteten Gebrauchtware wird an der Börse auch neue Outlet-Ware verkauft. Zudem können auch Private ihre gebrauchten Kleider und Sportutensilien an der Börse verkaufen. Sie können die Ware am Freitagabend zwischen 19 und 20 Uhr und am Samstagmorgen zwischen 9 und 10.30 Uhr zur Börse bringen, wo sie beschriftet und zum Kauf ausgestellt werden. 80 Prozent des Verkaufserlöses fliesst an die Anbietenden. (red)