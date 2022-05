Weinfelden Mit den Kindern in den Wald: Chinderhuus und Lidl arbeiten in Weinfelden zusammen Lidl Schweiz hat neben dem Hauptsitz in Weinfelden eine Tagesstätte errichtet. Das «Chinderhuus» betreut die neue Kita und will mit den Kindern möglichst oft in den nah gelegenen Wald.

Chinderhuus-Präsident Marcel Keller, Lidl-Ceo Thorsten Friedrich, Chinderhuus-Leiterin Fabiola Colombo-Imhof, Stadtpräsident Max Vögeli und Lidl Personalchef Stefan Andexer durchschneiden das Band zur neuen Waldkita. Bild: Mario Testa

«Seit fast 20 Jahren gehen wir mit den Kindern regelmässig in den Wald der Bürgergemeinde», sagt Fabiola Colombo-Imhof, Leiterin der Kindertagesstätte Chinderhuus Weinfelden. «Der Wald ist wichtig für alle Kinder, sie sind sehr gerne dort. Und speziell für autistische Kinder ist er eine Ruheoase, die ihre Frusttoleranz extrem steigen.» Das Problem sei jedoch jeweils der weite Rückweg in die Kita an der Hermannstrasse, besonders wenn es stark regnet oder es sehr heiss ist.

«Deshalb habe ich Räume gesucht als Unterschlupf in der Nähe des Waldes.»

Fündig geworden ist sie zunächst nicht, aber sie nahm auch Kontakt auf mit Lidl Schweiz und dort stiess sie mit ihrem Anliegen auf offene Ohren. Die Verantwortlichen des Grossverteilers waren bereit, auf dem Gelände des Hauptsitzes eine Kita zu errichten und diese dann an das «Chinderhuus» zu vermieten. So entstand in den vergangenen drei Monaten ein Holzgebäude auf einer Wiese zwischen den Parkplätzen auf der Anlage. Am Dienstag wurde die Kita eröffnet.

Die neue Kita von aussen. Sie steht auf einer Wiese zwischen den Parkplätzen des Lidls in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Engagement für Umwelt, Logistik und die Kleinsten

«Das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich gehe davon aus, dass wir nicht so schnell noch eine Kita eröffnen», sagt Lidl-CEO Thorsten Friedrich zu den rund 30 Gästen an der Einweihung. Mit Blick auf das Vergangene Jahr sagt Friedrich: «Wir haben mit der Solaranlage etwas für die Umwelt getan, mit dem Gemüse- und Früchtelager etwas für unsere Logistik und nun tun wir etwas für die Kleinsten.»

Stefan Andexer, Personalchef von Lidl Schweiz, schwärmt in seiner Ansprache von den Anstellungsbedingungen seiner Arbeitgeberin, den 800 Arbeitsplätzen im Thurgau und davon, dass es im Hauptsitz bereits ein Eltern-Kind-Büro für die Mitarbeitenden gebe.

«Mit der Kita wollen wir unseren Mitarbeitern nun noch besser ermöglichen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.»

Stadtpräsident Max Vögeli gratuliert Lidl Schweiz und dem «Chinderhuus» zum gelungenen Projekt der Kita. «Es blieb nicht nur bei der Idee, sie wurde auch schnell umgesetzt. Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Weinfelden ist ausgewiesen», sagt Vögeli.

Platz für zwölf Kinder in hellen Räumen

Chinderhuus-Leiterin Fabiola Colombo-Imhof im Eingangsbereich der Kita mit der Küche. Blld: Mario Testa

Danach besichtigen die Gäste die bereits provisorisch eingerichtete neue Kita. Sie verfügt über ein Schlafzimmer, eine Küche, Toiletten, einen Essraum und einen Spiel- und Aufenthaltsraum. «Wir bieten hier Betreuungsplätze für bis zu zwölf Kinder. Wenn immer möglich gehen wir mit ihnen in den Wald, der nun nur noch einen kurzen Spaziergang entfernt ist», sagt Fabiola Colombo Imhof. «Aber wenn es das Wetter nicht zulässt, sind die Kinder hier gut aufgehoben.»