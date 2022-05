Weinfelden Katholisch Weinfelden vor der Versammlung: Für die Sakristei braucht es Geld Am 8. Juni findet die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Weinfelden statt. Nebst der Jahresrechnung steht auch ein Kreditantrag für den Umbau der Sakristei auf der Traktandenliste.

Präsident Roger Häfner-Neubauer, Verwalter Martin Lüthy-Gyger und Gemeindeleiter Armin Ruf in der temporären Sakristei im Pfarreizentrum. Bild: Mario Testa

In der Sakristei bewahrt Gemeindeleiter Armin Ruf alle Gegenstände auf, die es für einen Gottesdienst braucht: Gewänder, Gerätschaften, Gefässe. Da die katholische Kirche momentan restauriert wird und die Gottesdienste im Pfarreizentrum stattfinden, haben die Mitarbeitenden der Kirchgemeinde in Kellerraum Hildegard eine temporäre Sakristei eingerichtet.

Wenn all die Gewänder und weiteren Gegenstände im Herbst wieder zurück in die Kirche gezügelt werden, soll die dortige, zweigeschossige Sakristei aufgefrischt sein. «Ursprünglich wollten wir die Sakristei zu einem späteren Zeitpunkt sanieren und haben sie bewusst ausgeklammert bei der Kirchenrenovation. Aber wir haben gemerkt, dass es jetzt vom Ablauf her einfacher ist», sagt Kirchgemeindepräsident Roger Häfner-Neubauer.

«Wenn wir gleich nach der Versammlung mit den Arbeiten beginnen können, sollte die Sakristei bis zur Wiedereröffnung der Kirche am 11. September fertig sein.»

Die Handwerker seien vorinformiert und würden die «sanfte Renovation» sofort an die Hand nehmen. Damit die Renovation jedoch durchgeführt werden kann, benötigt der Kirchgemeinderat noch die Zustimmung der Kirchbürgerinnen und Kirchbürger. Sie entscheiden am 8. Juni über einen entsprechenden Kreditantrag von 140'000 Franken.

Mit dem Geld soll der Boden in der Sakristei und der dortige Schrank ersetzt werden. Zudem werden alle Wände neu gestrichen und die sanitären Anlagen ersetzt. «Mit diesen Arbeiten wollen wir den Alltagsbetrieb gewährleisten, dies wäre mit der Sanierung der Sakristei getan», sagt Häfner.

Neue Zusammensetzung der Kommission

An der Versammlung von Katholisch Weinfelden wird auch die Rechnungsprüfungskommission (RPK) für die neue Legislatur gewählt. Diese soll nicht mehr wie bis anhin aus vier Personen und einem Suppleanten bestehen, sondern aus sechs gewählten Mitgliedern. Zwei Bisherige treten zur Wiederwahl an, vier Frauen kandidieren neu für die RPK. Auch das fünfköpfige Wahlbüro wird an der Versammlung neu bestellt.

Gemeindeleiter Armin Ruf spricht von einem anspruchsvollen Kirchenjahr 2021. «Es war geprägt von Corona. Wir haben 15-mal neue Regeln vom Bistum erhalten.» Er und seine Mitarbeiter hätten kreativ sein müssen in dieser Zeit. «Das kirchliche Leben konnte fast vollumfänglich gelebt werden, wenn auch mit Anpassungen.» So sei man für Trauungen oder Taufen in andere Kirchen ausgewichen, jene in Bürglen oder in die evangelische Kirche in Weinfelden.

«Der Pfarreisaal ist für vieles gut, es gibt aber Liturgien wie Taufen oder Hochzeiten, die unbedingt in der Kirche stattfinden sollen.»

Er sei gespannt, wie sich die Zahlen der Gottesdienstbesucher nun weiter entwickelten. «Wir hatten schon einen Einbruch, vor allem an den Samstagen.»