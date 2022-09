Weinfelden In einer Woche ist Wega: Alles Wissenswerte rund um die Thurgauer Messe In einer Woche fällt der Startschuss zur grössten Thurgauer Messe. Hier gibt es einen Überblick über alle grösseren Veranstaltungen, Änderungen und über alles, was bewährt gleich bleibt.

Zwischen den Kühen durch – das ist künftig nicht mehr möglich. Der Anbindestall weicht einem Laufstall. Bild: Andrea Stalder (2018)

Für die meisten Wega-Besucherinnen und -Besucher ist die Messe das grösste Klassentreffen im Kanton. Dort trifft sich Krethi und Plethi, Hinz und Kunz. Manche Freundschaften können erneuert werden und einige neu geschlossen. Doch sonst, so mag es manchmal scheinen, ist an der Wega alles so wie immer. Das stimmt jedoch nicht ganz. Hier einige bekannte und neue Höhepunkte an der Messe, die man gesehen haben muss.

Schon vor längerem wurde im Bauernhofzelt beim BBZ der Streichelzoo eingeführt. Dieses Jahr zeigt sich der Bauernhof in modernerem Gewand und passt sich auch bei der Kuhhaltung den geltenden Standards an. Die Anbindehaltung der Paarhufer ist Geschichte. Im Wega-Zelt gibt es künftig einen Laufstall. Das bedeutet aber für die Besucher, dass das Durchlaufen bei den Kühen nicht mehr möglich ist.

Auf die Vier-Rassen-Ausstellung wird dieses Jahr verzichtet. Der Bedarf sei dafür nicht mehr gegeben, sagt Messeleiter Gregor Wegmüller. Neuer Leiter des Bauernhofzeltes ist Kilian Appert. Übrigens: Bereits an der ersten Wega 1952 gab es eine Ausstellung der Kühe.

Ein Bild aus der «Thurgauer Zeitung» der Kuhausstellung an der Wega. Bild: PD

«Schweren Herzens trennen wir uns vom Ballonwettbewerb», sagt Gregor Wegmüller. Aufgrund einer Rückmeldung einer Besucherin habe er ausführliche Abklärungen getroffen, wie schädlich die Ballone etwa für Kühe seien. «Es soll ja nicht sein, dass deshalb noch ein Tier zu Schaden kommt, weil es verhexelten Ballon frisst», sagt der Messeleiter.

Man habe am Ende aus Nachhaltigkeitsgründen auf den Wettbewerb verzichtet. «Uns ist aber wichtig, dass wir eine Alternative bieten.» Neu gibt es ein Kinderkonzert auf der TKB-Bühne. Dieses startet um 16 Uhr. Dieses Jahr zu Gast ist Andrew Bond, der die neue Tradition mit seinen Liedern untermauern wird.

Frage 1 / 7 nächste Frage Wenn Wega wär - was würde hier stehen? Degustationszelt Bauernhofzelt Wega-Bähnli Lunapark Degustationszelt Bauernhofzelt Wega-Bähnli Lunapark nächste Frage Was gibt es an diesem Ort zu essen, wenn Wega ist? Zuckerwatte Pizza Poulet Haxen Zuckerwatte Pizza Poulet Haxen nächste Frage Was steht hier an der Wega? Degustationszelt Halle 7 Wega-Tower TKB-Wega-Bühni Degustationszelt Halle 7 Wega-Tower TKB-Wega-Bühni nächste Frage Wohin führt diese Tür? zur Ausstellung Weinfelder Gewerbe in den Fondue-Keller in die Güggeli-Beiz zum Haxen-Kasper zur Ausstellung Weinfelder Gewerbe in den Fondue-Keller in die Güggeli-Beiz zum Haxen-Kasper nächste Frage Warum warten an dieser Ecke besonders viele Wega-Besucher:innen? Weil hier das WC steht Weil es hier Gratisbier gibt Weil hier das Wega-Bähnli fährt Weil die Apfelkönigin hier Autogramme verteilt Weil hier das WC steht Weil es hier Gratisbier gibt Weil hier das Wega-Bähnli fährt Weil die Apfelkönigin hier Autogramme verteilt nächste Frage Was steht hier an der Wega? Das Bauernhofzelt Der Wega-Tower Der Lunapark Der Haxen-Kasper Das Bauernhofzelt Der Wega-Tower Der Lunapark Der Haxen-Kasper nächste Frage Was kann man an der Wega an diesem Ort tun? Wega-Bännli fahren Tiere streicheln Kamelreiten Feiern und Güggeli essen Wega-Bännli fahren Tiere streicheln Kamelreiten Feiern und Güggeli essen nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen.

Dieses Jahr ist Brienz als Gastregion eingeladen. «Sie waren vor ein paar Jahren schon einmal an der Wega und konnten nach ihrem Auftritt hier eine markante Zunahme von Gästen aus der Ostschweiz verzeichnen – ein Wega-Effekt quasi», erklärt Wegmüller. Es sei für den Tourismus der Region deshalb ein lukrativer Ort, um Werbung zu machen.

«2019 führten wir am Sonntagmorgen zum ersten Mal einen Gottesdienst durch», sagt Wegmüller. Dieser von allen fünf Weinfelder Kirchen organisierte Anlass habe grossen Anklang gefunden, weshalb er dieses erneut durchgeführt wird. Der Wega-Gottesdienst findet bei der TKB-Bühne ab 10.15 Uhr statt.

Das Wega-Bähnli fährt auch dieses Jahr wieder an der Messe. Bild: Andrea Stalder (2018)

Wie gewohnt, fährt das Wega-Bähnli durch das Messegelände. Aus Sicherheitsgründen jedoch wie bereits schon beim letzten Mal nicht mehr durch das Messegelände. Die Abfahrt ist beim La Stazione.

Der Wettbewerber «Schreiner Chance» findet wie immer an der Wega im BBZ-Gebäude statt. Die Lernenden der Thurgauer Schreinereien stellen dort ihre Abschlussarbeiten aus.

Neben der grossen Armeesonderschau ist das Weinfelder Gewerbe in der Halle 11, also der alten Turnhalle auf dem Areal des Thomas-Bornhauser-Schulzentrums, zu finden.

Auch dieses Jahr: das Seifenkistenrennen findet statt. Bild: Andrea Stalder

Der Wega-Lauf sowie das Seifenkistenrennen und das Buebeschwinget finden dieses Jahr ebenfalls statt.

Die Schafschau der Zuchtvereins Oberthurgau findet am Samstag in der Markthalle beim Sangen statt. Rund 250 Tiere werden von Experten beurteilt und rangiert.

Die Halle 12 ist der Thurgauer Degustationstreff. 16 Produzenten zeigen dort ihre neuesten Produkte. Vor allem auch vegane Lebensmittel wie Joghurt auf Basis von Lupinen oder Tofu aus der Region werden dort zum Degustieren angeboten.

Wer wird Nachfolgerin von Apfelkönigin Katja Stadler? Bild: Donato Caspari

Wie immer findet am Samstagnachmittag auf der TKB-Bühne die Wahl der Thurgauer Apfelkönigin statt.

Die Region Aach-Thur-Land ist wie in den Jahren zuvor mit dabei, allerdings an einem etwas anderen Ort, an dem die Aussteller mehr Platz haben. Sie sind in der Halle 3 zu finden.

Die Halle 7 wird neu von der Brauerei Schützengarten AG organisiert. Bestehen bleibt das Angebot der Weinfelder Feuerwehr, die das traditionelle Grill-Güggeli im Angebot hat. Abends ist der Einlass nur mit Wega-Button möglich.

Wie üblich findet am Sonntag die Wega-Schlagerparade statt. Dieses Jahr zum ersten Mal hat das Silberberger Management die Leitung inne. Das heisst, dass Sepp Silberberger, bekannt als Alpenland Sepp, als Moderator durch die Show führen wird. Dieses Jahr dabei ist unter anderem die Thurgauer Popflötistin und Sängerin Sabrina Sauder sowie die Partyhelden und das Duo Vollbluat.

Rund 100'000 Besucherinnen und Besucher pilgern jährlich durch die Messe. Bild: Reto Martin

Das Kinderparadies im Thurgauerhof wird neu nicht mehr von der Model AG, sondern von der Weinfelder Partei Die Mitte organisiert. Neu heisst es «Bistro Mitte(l)punkt». Wie der Name sagt, kann sich die ganze Familie dort verweilen. Vom Stillzimmer über die Krabbelecke bis zum Bistro sei alles vorhanden, heisst es seitens der Partei.

Die «Thurgauer Zeitung» ist in der Halle 2 beim Schulhaus Pestalozzi mit einem Stand präsent. Wir freuen uns über einen Besuch und angeregte Gespräche und Diskussionen.