Weinfelden Grüne streben erstmals nach einem Sitz im Weinfelder Stadtrat Mit Kantonsrätin Cornelia Hauser will die Ortspartei in den Stadtrat einziehen. Die 55-Jährige führt eine Naturheilpraxis und arbeitet zusätzlich als Fachlehrerin für Textiles Gestalten. «Als Grüne Kandidatin sind mir Umwelt- und Naturschutzthemen nahe», sagt Hauser.

Die Grüne Weinfelder Kantonsrätin Cornelia Hauser kandidiert für einen Sitz im Stadtrat. Bild: PD

Ein Mitglied der Grünen Partei hat es noch nie in den Weinfelder Stadtrat geschafft. Das will die Partei mit Cornelia Hauser nun ändern. Die links-grüne Fraktion sei untervertreten im Stadtrat und das müsse geändert werden, schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Im Stadtparlament verfügt die Fraktion SP/GLP/Grüne über neun Sitze und ist somit die grösste aller Fraktionen. Im jetzigen Stadtrat sitzt mit Ursi Senn-Bieri allerdings nur eine Vertreterin dieser Fraktion, obwohl sie rechnerisch einen Anspruch auf mindestens zwei Sitze hätte.»

Cornelia Hauser soll diesen zweiten Sitz nun für die Fraktion gewinnen. Seit dem Jahr 2020 sitzt sie im Thurgauer Kantonsrat. Hauser führt eine Naturheilpraxis und arbeitet zusätzlich als Fachlehrerin für Textiles Gestalten. Sie ist in Weinfelden aufgewachsen und lebt abgesehen von einem kurzen Abstecher nach Kreuzlingen schon ihr ganzes Leben in der Stadt. «Ich kandidiere für den Stadtrat Weinfelden, weil mir dieser Ort mit all seinen Menschen am Herzen liegt», sagt Hauser. Für das anspruchsvolle Amt bringe sie viel Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen mit.

«Ich kann gut zuhören, Sachverhalte auf den Punkt bringen und unkompliziert gemeinsam Lösungen finden.»

Im Stadtrat wolle sie sich für eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie ein verbessertes Langsamverkehrskonzept mit sicheren Radwegen einsetzen. «Ich mache mich stark für Minderheiten, seien es Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Flüchtlinge oder von Armut betroffene Randgruppen.» Als alleinerziehende Mutter kenne sie auch Themen wie Kinderbetreuung, Lohnunterschiede, Arbeitslosigkeit oder ungenügende Rentenleistungen aus eigener Erfahrung. Auch ihre Erfahrung im Gesundheitssektor wolle sie im Amt einbringen.

Engagiert seit der Jugend

Bereits seit ihrer Jugend engagiere sich Cornelia Hauser in Weinfelden. «Ich war aktiv an der Gründung des heutigen Biosfair beteiligt. Die Bedarfserhebung und Volksabstimmung zur Gründung einer Tagesschule habe ich mit einer Gruppe freiwilliger Frauen initiiert.» Weiter sei sie Gründungsmitglied der ersten Ferienpassaktion und der ersten Jugendsession. Auch am Aufbau der Offenen Jugendarbeit mit dem Jugendtreff war sie als Jugendarbeiterin und Präsidentin der Thurgauer Offenen Jugendarbeit, wie auch als Präsidentin der Thurgauer Organisation der Jugendverbände tarjv die ersten vier Jahre massgeblich beteiligt.

Ihre Kandidatur für den Stadtrat versteht Cornelia Hauser als Ergänzung zu den bereits bekannten Nominationen. «Es ist ihr wichtig, dass mehr Frauen im Stadtrat vertreten sind», sagt die 55-Jährige.