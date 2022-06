Weinfelden Geldspritze für die freiwilligen Helfer in den letzten Stunden Die Genossenschafter der Raiffeisenbank Mittelthurgau spenden 50’000 Franken an den Hospizdienst Thurgau. Auch Regierungsrat Urs Martin lobt das Wirken der freiwilligen Helfer, die schwerstkranke und sterbende Menschen begleiten.

Jolanda Eichenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau, übergibt im Beisein der freiwilligen Helfenden des Hospizdienstes und Regierungsrat Urs Martin den Domino-Check über die 50’000 Franken an Hospizdienst-Geschäftsleiterin Marina Bruggmann. Bild: Mario Testa

«Die Angehörigen sind sehr froh, wenn sie in dem Moment nicht alleine sind, wenn eine geliebte Person stirbt», sagt Peter Schneider auf eine Frage von Jolanda Eichenberger. «Es ist sehr berührend, wenn ich dabei sein kann, wenn jemand geht», ergänzt er an die Verwaltungsratspräsidentin der Raiffeisenbank Mittelthurgau gerichtet. Als freiwilliger Helfer des Hospizdienstes begleitet Peter Schneider Menschen, die schwerstkrank sind oder im Sterben liegen. Mit ihm tun dies rund 60 andere Frauen und Männer im Thurgau. Ihre Einsätze werden koordiniert vom Hospizdienst Thurgau – und am Mittwoch durfte der Verein einen grossen Zustupf entgegennehmen.

Jolanda Eichenberger, Verwaltungsratspräsidentin Raiffeisenbank Mittelthurgau. Bild: Mario Testa

Die Raiffeisenbank Mittelthurgau hat dem Verein 50’000 Franken gespendet. Das Geld stammt aus dem mit 300’000 Franken dotierten Domino-Impulsprogramm, welches gestartet wurde, nachdem die Bank zwei Jahre keine Generalversammlung durchführen konnte und die budgetierten Fest-Etats für etwas Nachhaltiges einsetzten wollte. «Die Mitglieder konnten bestimmen, ob sie einen Einkaufsgutschein erhalten möchten oder ihren Anteil an eine Sozialinstitution spenden möchten», erklärt Jolanda Eichenberger das Impulsprogramm.

«Die Hälfte aller Genossenschafter haben auf ihr Geld verzichtet und es einer von fünf Institutionen zukommen lassen.»

Den grössten «Domino»-Check bekam nun am Mittwoch der Verein Hospizdienst Thurgau. Dessen Vizepräsident Lukas Weinhold ist überwältigt vom Geldsegen. «In den 15 Jahren des Bestehens unseres Vereins hat es das noch nie gegeben. Es ist ein wunderbares Geschenk», sagt er. «Es spricht für die Bank und die Genossenschafter. Von der Würde dieses Geschenks fällt auch etwas zurück auf die Gebenden.»

Leben und sterben im Thurgau

Auch Gesundheitsdirektor Urs Martin hat sich trotz seiner Ferien Zeit genommen für die Checkübergabe. An die freiwilligen Helferinnen und Helfer im Saal der Raiffeisenbank in Weinfelden gerichtet sagt er: «Es ist ganz wichtig, was ihr 365 Tage im Jahr macht für die Menschen. Und es ist auch mein Ziel, den Hospizdienst bekannter zu machen.» Der Tod sei ein Thema, das gerne verdrängt werde, aber es sei wichtig, sich mit ihm zu beschäftigen und zu wissen, dass es Hilfe gibt.

Regierungsrat Urs Martin. Bild: Mario Testa

«Im Thurgau kann man wunderbar leben. Zu einem wunderbaren Leben gehört aber auch, dass man in Würde gehen kann.»

Während es in anderen Kantonen Hospize gibt, wo Sterbende ihre letzten Tage verbringen können, ist der Hospizdienst im Thurgau ambulant organisiert. Angehörige, die Hilfe benötigen, rufen an und eine Sterbebegleiterin oder ein Sterbebegleiter kommt vorbei. «Unsere Aufgabe ist es, die Angehörigen in dieser schweren Zeit zu entlasten», sagt Geschäftsleiterin Marina Bruggmann.

Geld für Kampagne

«Unser Auftrag ist es, den Tod zu enttabuisieren. Bei Angehörigen und Betroffenen ist das kein Problem, aber die anderen Menschen zu erreichen ist sehr schwierig», sagt Bruggmann.

Marina Bruggmann, Geschäftsleiterin Verein Hospizdienst Thurgau. Bild: Mario Testa

«Wenn es einen nicht betrifft, will man sich nicht damit auseinandersetzen. Und wenn es dann so weit ist, überfordert die Situation viele.»

Deshalb will der Verein Hospizdienst Thurgau das Geld von der Raiffeisenbank Mittelthurgau dazu verwenden, sein Angebot bekannter zu machen.