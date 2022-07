Weinfelden «Garten neu angelegt – und dann so was»: Hausbesitzer nerven sich über eine schriftliche Aufforderung der Stadt Die Stadt hat an gewisse Liegenschaftsbesitzer einen Brief versandt. Dies mit der Aufforderung, die Sträucher und Hecken zurückzuschneiden. Das hat auf der Verwaltung zu etlichen Telefonanrufen geführt. In einem Facebook-Post äussern sich einige der Angeschriebenen zudem verwundert.

Im Brief bittet die Stadt Weinfelden die Bewohner ihre Büsche und Sträucher zurückzuschneiden, damit sie nicht stören auf Strassen und Wegen. Bild: Mario Testa

«Ich sehe weit und breit nichts, was da herausragt», schreibt ein User auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Wiifelde wenn...». Ein ein neuer Post sorgt dort für Aufregung. Der Werkhof hat Briefe an Liegenschaftsbesitzer verschickt und bittet sie darum, ihre Sträucher und Hecken, die in die Strasse ragen, gesetzeskonform zurückzuschneiden. Das an sich ist kein Problem, nur: Einige der Liegenschaftsbesitzer beschweren sich, dass es bei ihnen gar nichts zurückzuschneiden gebe. Eine Userin sagt, sie habe erst im Frühling ihren Garten neu anlegen lassen. Dieser Brief habe sie deshalb verärgert. «Es ist eine ziemlich peinliche Aktion der Stadt Weinfelden», sagt sie.

Hier ragen Sträucher und Gräser ragen in die Strasse. Bild: Mario Testa

Martin Schneeberger, Leiter des Werkhofs, der den Brief unterschrieben hat, will sich zum Schreiben nicht äussern. Bauamtschef Martin Belz sagt auf Anfrage, dass das Telefon deshalb schon Dutzende Male geklingelt habe. «Wir versuchen, die Situation den Leuten zu erklären und Verständnis zu schaffen», sagt er. Die Sachlage zum Brief erklärt er so: Das Werkhofteam habe im Juni die Sträucher der Liegenschaften kontrolliert und nun den entsprechenden Brief an die Liegenschaftsbesitzer versandt, die es betreffe.

Es geht um Zentimeter

Es gehe dabei um die öffentliche Sicherheit. Es muss etwa gewährleistet sein, dass alle Trottoirbenutzer ohne auszuweichen dieses auch benutzen können. «Das ist kantonales Gesetz. Und dabei geht es halt manchmal um Zentimeter.» Früher habe man mit einem Inserat auf die Verpflichtungen hingewiesen, dann mit Zetteln im Briefkasten, «das hat teils wenig Früchte getragen». Nun also der Brief.

Wenn nämlich etwas passiert, weil die Sicht aufgrund von Sträuchern oder Hecken eingeschränkt war, ist die Stadt verantwortlich, erklärt Belz. Man versuche zudem alle Liegenschaftsbesitzer gleichzubehandeln und nehme die Sache deshalb genau. «Es ist sonst schwierig zu beurteilen, wen man darauf aufmerksam macht und wen nicht.» Dass dies nun so viele Reaktionen ausgelöst habe, damit müsse man umgehen können. Wer die Sträucher bereits geschnitten hat, könne das Schreiben zudem als gegenstandslos erachten. Und:

Martin Belz, Leiter Bauamt Weinfelden. Bild: Donato Caspari

«Auch ich habe so einen Brief erhalten. Es ging dabei um zehn bis 15 Zentimeter. Aber auch ich muss das korrekt zurückschneiden.»

Daniel Engeli, zuständiger Stadtrat, sagt auf Anfrage, dass er zwar vom Brief gewusst habe, aber nicht in die Abklärungen involviert war. Ihm sei es aber ein Anliegen, sich herzlich bei jenen zu bedanken, die stets dafür sorgen, dass die Sträucher und Hecken richtig geschnitten sind und bei allen, die das noch tun werden. «Es trägt zur öffentlichen Sicherheit in der Stadt bei.» Einen Flächenbrand habe man mit diesem Brief bestimmt nicht auslösen wollen, betont er.