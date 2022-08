Weinfelden Eine Institution auf Abschiedstour Max Vögeli hat seine letzte Bundesfeier als Stadtpräsident von Weinfelden geleitet. Grossratspräsidentin und Gastrednerin Barbara Dätwyler nennt den scheidenden Stadtpräsidenten eine Insitution.

Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler und Weinfeldens Stadtpräsident Max Vögeli unterhalten sich an Bundesfeier auf dem Marktplatz. Bild: Ralph Ribi

«Es ist sehr emotional für mich», sagt Max Vögeli, kurz bevor er ans Rednerpult tritt und zu den rund 500 Gästen an der Bundesfeier auf dem Weinfelder Marktplatz spricht. «Auch diese 1.-August-Feier gehört zu einem der vielen schönen Anlässe, die ich nun zum letzten Mal als Stadtpräsident begehen darf.» Er schätze die Feier als Schweizer Tradition sehr. Nur zweimal habe er in seiner 21-jährigen Amtszeit als Stadtpräsident nicht an der Feier teilnehmen können und der Vizepräsident sei zum Zuge gekommen.

Max Vögeli hält eine kurze Ansprache an der Bundesfeier in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Diesmal, zum letzten Mal für Vögeli, begrüsst er die Anwesenden und lobt zuallererst die Arbeit der Helfer und den Gratis-Znüni, den er mit dem Stadtrat im Jahr 2014 als Verpflegung eingeführt hatte. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall.» Erste Lacher.

Respektvolle Gespräche als Schlüssel für Wohlstand

In seinen einleitenden Worten zitiert er den Dichter Christian Morgenstern. «Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.» Die Menschen wollten verstanden werden, was leider an verschiedenen Orten auf der Welt nicht möglich sei, wo Menschen Kanonen aufeinander richteten, sagt Vögeli. Gespräche im gegenseitigen Respekt seien jedoch der Schlüssel zu Wohlstand und Frieden.

«Trotz aller Handys ist das Gespräch von Mensch zu Mensch das einzige zuverlässige Mittel.»

Es gebe auch immer Hindernisse auf dem Weg. «Auch wenn wir in Weinfelden alles versuchen, die Sträucher und Hecken am Strassenrand zurückschneiden», sagt Max Vögeli und erntet viele Lacher. Man müsse notfalls drüber springen oder Franz Kafka zu Hilfe nehmen, der sagt: «Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach Hindernissen, vielleicht ist ja keines da.»

Grossratspräsidentin und Gastrednerin Barbara Dätwyler. Bild: Mario Testa

Gastrednerin an der Bundesfeier in Weinfelden ist Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler. Sie spricht über die Bedeutung der Willensnation Schweiz und sagt zum Schluss, sie befinde sich an diesem Nationalfeiertag als rote Grossratspräsidentin auf Abschiedstour bei FDP-Stadtpräsidenten. Sie dankt Max Vögeli für seinen bald 22-jährigen Einsatz für Weinfelden: «Gestartet als Gemeindeammann in einem Dorf, aufhören als Stadtpräsident im Mittelpunkt des Thurgaus. Du bist eine Institution und wirst immer eine bleiben», sagt Dätwyler.

Drei Lieder und ein Vorbote der Pensionierung

Begleitet vom Musikverein Weinfelden singen die Gäste das Weinfelder Lied, das Thurgauer Lied und die Nationalhymne. Dann klingt für sie die Feier an den 70 Festbankgarnituren unter dem Wettersegel und den vielen Sonnenschirmen aus.

Die Kinder lauschen aufmerksam dem Spiel des Musikvereins Weinfelden. Bild: Mario Testa

Max Vögeli sitzt zufrieden wieder an seinem Platz in der ersten Reihe. «Ich weiss einfach, dass es jetzt das letzte Mal war, wo ich etwas so Schönes und Traditionelles in unserer schönen Demokratie leiten durfte.» Er habe immer gerne Ansprachen zum 1. August gehalten, auch als Gast in anderen Gemeinden. Dieses Jahr habe er aber keinen Gastauftritt und sehe das bereits als Vorbote der Pensionierung. «Jetzt habe ich frei – daran muss ich mich auch langsam gewöhnen.»