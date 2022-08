Weinfelden Die Stadt öffnet die Gütti-Garderoben für Individualsportler Immer über Mittag zwischen 10 und 14 Uhr können Sporttreibende die Garderoben und Duschen in der Sporthalle Güttingersreuti nützen. In einem dreimonatigen Pilotversuch will Sportchef Bernhard Aggeler nun herausfinden, ob das Angebot genützt wird.

Die Garderoben in der Sporthalle Güttingersreuti stehen über Mittag nun auch Individualsportlern offen. Mario Testa

Immer mehr Leute in der Schweiz betreiben Individualsport. Das geht aus der in Magglingen erstellten Studie «Sport Schweiz 2020» hervor. Und das merkt auch Bernhard Aggeler, Leiter Sport der Stadt Weinfelden. «Wir sehen das auf der Sportanlage Güttingersreuti. Es gibt immer Leute, die auf der Laufbahn oder Finnenbahn laufen oder sich auf der Anlage Fit21 bewegen. Viele Leute sind heute nicht mehr in einem Verein.»

Bislang hatten die Individualsportler auf der Güttingersreuti keine Möglichkeit, sich nach dem Sport in einer Garderobe umzuziehen oder zu duschen. Nun startet die Stadt jedoch einen Pilotversuch und öffnet jeweils über Mittag von 10 bis 14 Uhr je eine Damen- und Herrengarderobe mit den Duschen für die Individualsportler. «Wir haben versucht, auf die individuellen Bedürfnisse der Leute einzugehen. Und es gibt auch bereits erste Nutzer.»

Drei Franken für die Nutzung

Die Testphase soll zeigen, wie gut das Angebot genutzt wird und ob es wirklich einem Bedürfnis entspricht. Gratis ist das Umziehen und Duschen in der Güttingersreuti auch nicht, die Stadt verlang dafür drei Franken. «Einerseits bekommen wir so Zahlen zur Nutzung. Andererseits wollen wir auch die Vereine schützen, welche für die Nutzung der Anlagen ja auch etwas bezahlen.» Bezahlt wird mit Twint oder Bar im Sportsekretariat nebenan in der Eishalle.

Bernhard Aggeler, Leiter Sport Weinfelden. Bild: Mario Testa

Für die Testphase habe man sich auch bewusst für die Zeit über Mittag entschieden. «Am Nachmittag folgen die regulären Belegungen durch Schulen und Klubs. Am Morgen könnte man es sich noch überlegen, aber wer am Morgen Sport macht, geht meist nochmals nach Hause unter die Dusche und dann zur Arbeit», sagt Bernhard Aggeler. Dank des vierstündigen Fensters über Mittag seien die Nutzerinnen und Nutzer auch nicht eingeschränkt in ihrer Mittagspausengestaltung.

Bis im September läuft nun die Testphase. Danach wird Bernhard Aggeler die Zahlen der Belegungen und Rückmeldungen der Sportwarte auswerten und dann entscheiden, ob das Angebot beibehalten wird. «Wir wollen mit diesem Angebot auch zeigen, dass die Stadt für innovative Ansätze offen ist.»