Weinfelden 400 Haushalte bekommen Gas aus der Kläranlage: die Stadt weiht eine neue Biogasanlage ein Die Technischen Betriebe Weinfelden haben mit der Firma Energie 360° AG eine Biogasanlage in Betrieb genommen. Sie liefert genug Gas, um 400 Haushalte zu heizen. Die Energie entstammt dem Klärschlamm der Abwasserreinigungsanlage.

Alex Rudischhauser und Ivo Zillig bei der Schlüsselübergabe für die neue Biogasanlage im Container im Hintergrund. Bild: Mario Testa

«Gas ist seit vielen Tagen ein grosses Thema, für uns ist jetzt aber Biogas das grosse Thema», sagt Michael Frick von den Technischen Betrieben Weinfelden (TBW). Grund für diese Aussage bietet eine neue Anlage, welche in den vergangenen Monaten auf dem Areal der Abwasserreinigungsanlage (ARA) entstanden ist. Sie fängt das Gas ein, welches der Klärschlamm freisetzt und leitet es ins Gasnetz der TBW.

Am Freitag überreichte Alex Rudischhauser, Projektleiter der Firma Energie 360°, dem TBW-Geschäftsführer Ivo Zillig den symbolischen Schlüssel für die neue Anlage. «Wir haben die Biogasanlage einem 30-tägigen Dauertest unterzogen. Sie hat 100 Prozent Verfügbarkeit erreicht und nur wenig Energie benötigt», sagt er, sichtlich zufrieden über die Spitzenwerte der achten Anlage, die er in der Schweiz errichten durfte.

Biogas für 400 Haushalte

In die Anlage werden die Gase eingeleitet, welche in der ARA Zelgli in den Faultürmen beim Gären des Klärschlamms anfallen. In der Biogasanlage wird das Gas dann automatisch gereinigt, in Membranen das CO 2 und weitere Störstoffe abgetrennt und das Biogas dann ins Gasnetz der TBW gespeist. «Wir erreichen einen Reinheitswert der deutlich über den geforderten 96 Prozent Methan liegt und produzieren etwa 70 Kubikmeter Gas pro Stunde», sagt Rudischhauser. Das Biogas kann 400 Haushalte beheizen.

Die Biogasanlage befindet sich im weissen Container (ganz links) auf dem Areal der ARA Zelgli, in den Faultürmen (oben) entsteht das Gas bei der Vergärung des Klärschlammes.

Ivo Zillig betont, wie wichtig das Biogas für die TBW ist, welche zwölf Gemeinden im Mittelthurgau mit Erdgas beliefert.

«Erneuerbares Gas, das lokal produziert und lokal verbraucht wird, ist für uns sehr wichtig.»

Denn auch die TBW müssen wie alle Gasversorger in Europa versuchen, den Anteil fossiler Gase und damit die Abhängigkeit gegenüber der Lieferländer zu reduzieren.

Viel Wärme und Gas aus dem Abwasser

Dank der Anlage steigert Weinfelden den Anteil erneuerbarer Energien und das freut auch Stadtpräsident Max Vögeli, welcher als Präsident des Abwasserverbandes Mittelthurgau (AVM) spricht. «Sowohl die Stadt Weinfelden mit dem Energiestadt-Goldlabel als auch der AVM setzen sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien ein», sagt Vögeli. So werde in der ARA Weinfelden schon seit 15 Jahren Wärme gewonnen aus dem Wasser, das nach der Reinigung wieder in den Kanal geleitet wird.

«Damit wird das ganze Industriegebiet Zelgli, insbesondere alle Lidl-Gebäude mit Wärme versorgt.»

Mit der Biogasanlage sei nun eine weitere Möglichkeit hinzugekommen, erneuerbare Energie aus der ARA zu gewinnen. Bisher wurde das Gas aus den Faultürmen verstromt und zum Teil auch abgefackelt, sagt Vögeli. «Dank der Biogasgewinnung ist das nun deutlich ökologischer und effizienter.»

Max Vögeli ist Präsident des Abwasserverbandes Mittelthurgau. Bild: Mario Testa

Die Delegierten des Abwasserverbands Mittelthurgau haben für die Biogasanlage und die nötigen Anpassungen in der ARA einen Kredit von 900'000 Franken gesprochen. Die weiteren Kosten von nochmals rund zwei Millionen Franken teilen sich die TBW und Energie 360° je hälftig. Beide Firmen sorgen ebenfalls gemeinsam für den Betrieb und Unterhalt der neuen Anlage.