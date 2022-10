Weinfelden Der Nachwuchs begeistert: Das Thurgauer Jugendsymphonie Orchester zeigt sein musikalisches Können Nach einer intensiven Lagerwoche haben 95 Jugendliche aus dem Thurgau in Frauenfeld und Weinfelden konzertiert. Dem Publikum gefiels, es spendete langanhaltenden Applaus.

Das 95-köpfige Gesamtorchester unter der Leitung des Weinfelder Dirigenten Benjamin Zwick. Bild: Manuela Olgiati

Sie zeigen die ganze Vielfalt klassischer Musik. Die 95 Jugendlichen, welche vergangene Woche in Churwalden geprobt und am Freitag im Casino Frauenfeld und am Samstag im Thurgauerhof Weinfelden mit dem Thurgauer Jugend-Symphonieorchester (TGJSO) Konzerte gegeben haben.

Das Ziel des Abends sei, die Zeitgenössische Musik hörbar zu machen. Dies gelingt zuerst mit dem Streichorchester unter der Leitung von Jakub Przybycień, dann kräftig und markant mit Bläser und Perkussionisten unter der Leitung von Fabian Künzli mit Literatur von «Magallanes» und zum Schluss in allen Facetten vereint als grosses Orchester unter der Gesamtleitung von Benjamin Zwick.

Drei Lagerteilnehmer führen durch das Programm

Die Spielfreude unter den Musikerinnen und Musikern im Alter von 12 bis 24 Jahren ist gross. Der Präsident des Vereins TGJSO, Marco Kressig, spielt auf dem Kontrabass mit und blickt auf eine erfolgreiche Lagerwoche zurück. Durch das Konzert führt das Moderatorentrio Aron Sundin, Dionys Tschopp und Gianna Lang.

Martin Briner, Ehrenpatron TGJSO Bild: Manuela Olgiati

1995 wurde das TGJSO gegründet und die TKB bezahlte das Projekt aus seinem 125-Jahr-Jubiläumsfonds. «Ich bin überwältigt, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt hat», sagt Martin Briner, der damals für das Marketing der Bank zuständig war und somit als Sponsor des TGJSO wirkte. Heute ist Briner Ehrenpatron. Er sagt: «Diese Musik verbinde ich mit Emotionen.» Dass es auch dem restlichen Publikum gefallen hat, zeigt der lang anhaltende Applaus am Ende des Konzerts.