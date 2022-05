Weinfelden Der Musikverein präsentiert die Hungerspiele von Weinfelden Der Musikverein Weinfelden gibt sein Frühlingskonzert traditionell am Vorabend vor Auffahrt. Kabarettist Thomas Götz führte die rund 400 Gäste durch den kulinarisch-musikalischen Abend.

Als Küchenbrigade gekleidet präsentiert der Musikverein Weinfelden sein musikalisches Menü. Bild: Mario Testa

Der Musikverein Weinfelden hat am Mittwochabend an seinem Frühlingskonzert ein musikalisches Zehn-Gänge-Menu serviert. Gekleidet als Köche, Küchenhilfen und Servicekräfte musizierten die 50 Frauen und Männer auf der Bühne des Thurgauerhofs unter der Leitung von Bruno Uhr zu ihrem Programm «à la carte».

Moderator Thomas Götz bekommt von Dirigent Bruno Uhr eine Torte ins Gesicht. Video: PD

Durchs Programm führte mit viel Humor und unzähligen gastronomischen Anspielungen Kabarettist Thomas Götz. «Wir machen hier keine Hungerspiele», sagt er als Einleitung auf die Melodien aus dem gleichnamigen Film. Und zur Anmoderation auf Piccolo-Flötistin Sabrina Bächis Solostück «Pie in the Face Polka» kriegt er von Dirigent Bruno Uhr dann auch eine solche Pie in the Face, also eine Torte ins Gesicht.

Einmal das Mikrofon abschlecken und dann hören die rund 400 Gäste den Moderator auch wieder. Das abwechslungsreiche Musikmenu gespickt mit vielen solistischen Parts kommt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im gut gefüllten Thurgauerhof-Saal sehr gut an. Sie fordern zum Schluss zwei Zugaben, bevor sie an der Bar den Abend ausklingen lassen und sich ihre Preise an der Tombola abholen.

Der Musikverein Weinfelden mit seinen 50 Musikantinnen und Musikanten spielt im Thurgauerhof. Bild: Mario Testa

Die musikalische Vorspeise am Frühlingskonzert lieferte die Nachwuchsformation Jungi Musig on Thur zu Beginn des Abends. Auch die jugendlichen Musikantinnen und Musikanten stehen unter der Leitung von Bruno Uhr.