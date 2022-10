Weinfelden Das Schlossgut Bachtobel presst Wein auf 440 Jahre alten Hölzern Winzer Johannes Meier und sein Team pressen ihren Pinot Noir #3 auf einer Balkenpresse aus dem 16. Jahrhundert. Seit gut zehn Jahren ist das traditionelle Ritual jeweils der Abschluss der Erntesaison auf dem Schlossgut Bachtobel.

Die Pressung auf der alten Balkenpresse im Schlossgut Bachtobel stösst auf grosses mediales Interesse. Bild: Arthur Gamsa

«Heute pressen wir die letzte Charge, unseren edelsten Wein», sagt Johannes Meier. «Im Keller ist alles durch, die Ernte ist im Trockenen, die grosse Arbeit durch. Diese letzte Pressung ist zu unserem Abschlussritual geworden.» Und das Ritual bedeutet krampfen wie Anno dazumal. Gepresst wird die letzte Charge des Schlossgut Bachtobel #3, einem Pinot Noir Barrique, auf der alten Balkenpresse im Torkel. Sie leistet seit dem Jahr 1584 ihre Dienste.

Zwei Wochen lang haben rund vier Tonnen Trauben zuvor in einem grossen Fass gegärt. Den Grossteil des Safts hat Johannes Meier schon in seinem Weinkeller gepumpt. Aber in der Maische auf dem Boden des Fasses schlummern immer noch rund 200 Liter Wein. Nicht nur die Nostalgie treibt das Team des Schlossguts an, diese auf der alten Balkenpresse zu gewinnen. «Der Presssaft ist extrem dicht, beinhaltet sehr viele Gerbsäfte, sehr viel Farbe und sehr viel Aroma», erklärt Johannes Meier. Den Presssaft gebe er dann zum Ablaufsaft hinzu und diese Mischung mache den Wein dann aus.

«Was faszinierend ist, dass das Jahrhunderte alte Pressverfahren gleich schonend ist, wie die modernen Maschinen.»

Auf der Balkenpresse wird über sehr lange Zeit mit konstantem Druck gepresst, während bei modernen Pressen zur Zeitoptimierung in Intervallen gepresst und dazwischen der Presskuchen immer wieder bewegt und gelockert wird.

Johannes Meier richtet mit Fazli Llolluni die Bretter und Balken über dem Pressgut. Bild: Arthur Gamsa

Schleppen und Bücken für den Wein

Bis der Presssaft jedoch in den Weinkeller fliesst, ist Muskelkraft vom ganzen Team gefragt. Önologin Ines Rebentrost steht im Fass und schaufelt durch eine Öffnung die Maische in die Bütten, welche von Gutsherr Johannes Meier und Winzer Philipp Gfeller zur Presse getragen werden. Dort kippen sie die Maische aufs Pressbett, wo Winzer Fazli Llolluni sie gleichmässig verteilt. «Wir haben das Pressbett zuvor über Wochen gewässert, damit das Holz aufquillt und das Bett abdichtet. Zuletzt haben wir noch Weinhefe aufs Bett gerieben. Sie wirkt einerseits antiseptisch und dichtet zusätzlich auch noch ab», sagt Meier.

Gutsherr Johannes Meier trägt die Maische in einer Bütte zur Presse. Bild: Arthur Gamsa Önologin Ines Rebentrost schaufelt die Maische aus dem grossen Fass. Bild: Arthur Gamsa Anpacken für den Wein von der alten Presse. Bild: Arthur Gamsa

Nachdem das Schlossgut-Team die ganze Maische auf das Pressbett gebracht hat, werden Bretter darauf gelegt und darauf Balken bis hoch zum mächtigen Eichenholz geschichtet, welches über der ganzen Anlage liegt. Dann beginnt es vor den Augen von vielen Schaulustigen zu knirschen und knarzen im Torkel, als Fazli Llolluni und Ines Rebentrost die Spindel drehen, an der tonnenweise Gewicht in Form von Felsbrocken hängen. Der grosse Pressbalken senkt sich aufs Pressbett und ein Schwall Wein schiesst in den Bottich.

Mit einer Holzspindel wird das Gegengewicht in die Höhe gedreht. Bild: Arthur Gamsa

Genüsslich riecht Johannes Meier an einem Glas des jungen Weines und nimmt einen Schluck. «Er verspricht, ein hervorragender Jahrgang zu werden. Es duftet extrem und man merkt die Völle im Mund. Das gibt einen gehaltvollen Wein.» Auch von der Menge her sei er sehr glücklich. «Dieses Jahr war überdurchschnittlich gut. Nach dem katastrophalen vergangenen ist es genau der Ausgleich, den wir uns gewünscht haben», sagt Meier, dem die Entspannung anzumerken ist, nun da der Wein kontinuierlich aus der alten Presse fliesst.

«Es ist immer spannend und nicht ganz ohne. Es wirken extreme Kräfte und wir arbeiten mit über 400 Jahre alten Hölzern.»

Die Schwachstelle an der Presse sei die Spindel, wenn etwas breche, dann diese. Holz sei zwar sehr dankbar, aber passieren könne immer etwas, wie im vergangenen Jahr, als ein Balken geborsten sei. «Wenn's chlöpft, denn chlöpft's heftig.» Deshalb sei er immer konzentriert und etwas nervös an diesem Abschlussritual. «Aber das macht es auch aus.»