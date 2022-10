Weinfelden «An dieser Beerdigung geht alles schief»: Theagovia Theater probt das Sterben Eine neue Theaterproduktion lockt im November ins Theaterhaus Thurgau. Am 29. Oktober feiert das Bühnenstück «Sterben muss man können» Premiere. Ein Einblick in die Probearbeit.

Die Theatergruppe Theagovia hinter dem Sarg, der im Stück einen wichtigen Part einnimmt. Bild: Manuela Olgiati

Im Theaterhaus zeigt die Theagovia Thurgau eine Komödie mit schwarzem Humor. Alles dreht sich um eine Abdankung, die so abläuft, wie es sich im realen Leben niemand wünscht. Regisseur Björn Reifler sagt verschmitzt: «An dieser Beerdigung geht alles schief.» Auf das Chaos an dieser Trauerfeier dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer freuen. Und das mit einem Bühnenauftritt neun Mal in Folge.

Im Stück «Sterben muss man können», mit dem Theagovia im Theaterhaus Thurgau am 29. Oktober Premiere feiert, kommt es turbulent: Es gibt Spannungen aller Art. Die temporeiche englische Komödie nach dem Film «Sterben für Anfänger» von Frank Oz handelt vom Leben und Tod und dem, was man für ein gutes Gelingen beitragen kann. Es war ein Wunschstück des Theaters für ihre aktuelle Produktion, sagen sie.

Der Sarg steht im Fokus

Die Geschichte auf der Weinfelder Bühne spielt sich mit wechselnden Bühnenbildern ab und einem Sarg im Fokus. Die Beerdigung vom Familienvater Jamie wird vor allem von einer seiner drei Töchter ausgerichtet. Um der Mutter und dem verstorbenen Vater möglichst alles recht zu machen, kümmert sich Danielle um jedes kleinste Detail.

An der Abdankung läuft einiges schief. Bild: Manuela Olgiati

Doch mit so viel Unvorhergesehenem hat die Familie nicht gerechnet. Erst bringen die Bestatter einen falschen Leichnam, später torpedieren Gäste das Familientreffen. Mit witzigen Pointen sorgt die englische Komödie für kurzweilige Unterhaltung.

Die Proben haben bereits in den Sommermonaten begonnen. Regisseur Björn Reifler lobt das engagierte Mitwirken der vierzehn Laienschauspielerinnen und -schauspieler. Die Theatertruppe freue sich sehr auf den Bühnenauftritt. Nach der Premiere vom 29. Oktober gibt das Theagovia Theater das Stück noch weitere acht Mal im November.