Weinfelden 50 Jahre Einsatz für den guten Zweck: Brockenstube des Frauenvereins feiert sein Jubiläum Seit über 50 Jahren gibt es die Brockenstube des Gemeinnützigen Frauenvereins bereits. Knapp 30 Mitarbeiterinnen sorgen mit ihrem unentgeltlichen Einsatz dafür, dass andere Menschen finanziell unterstützt werden können.

Fünf der knapp 30 Brocki-Frauen: Barbara Kämpfer, Viola Otto, Brigitte Herzog, Elsbeth Scherrer und Ruth Brenner. Bild: Mario Testa

«Wir feiern eigentlich mehr den Einsatz aller Helferinnen, als das Bestehen», sagt Viola Otto. Sie leitet das Team der Brockenstube des Gemeinnützigen Frauenvereins Weinfelden. Seit über 50 Jahren gibt es die Brockenstube bereits. Mitten in der Coronazeit, hätte eigentlich das Jubiläum gefeiert werden können. Doch das ging nicht. Dafür hat der Frauenverein die rund 30 Mitarbeiterinnen des Brocki-Teams zu einem Ausflug und Essen eingeladen. Daher war die Brocki beim Thurgauerhof am Mittwochnachmittag geschlossen.

Unentgeltlicher Einsatz für den guten Zweck

An vier Tagen in der Woche hat die Brocki geöffnet. Verkauft werden Haushaltswaren, Kleider, Spiele oder kleiner Möbel. Der jetzige Standort, den man ebenfalls schon seit elf Jahren hat, sei hell, offen und vor allem beheizt. «Das war davor in der Scheune hinter dem Gasthaus Trauben nicht so», sagt Otto. Viele Weinfelderinnen und Weinfelder mögen sich wohl noch an die Brocki in der Scheune erinnern.

Während dort die kleineren Gegenstände wie Geschirr, Bücher oder Kleider verkauft wurden, unterhielt man an der Frauenfelderstrasse einen Standort für Möbel. Davor war man schon auf dem Gelände des heutigen BBZ zu Hause, oder in einer Scheune an dem Ort, wo heute die Migros steht. Einst war sie an der Bannaustrasse und ganz früher in einer ehemaligen Textilfärberei. «Es gibt Mitarbeiterinnen, die schon seit den 1970er-Jahren dabei sind, das ist natürlich ein unglaubliches Engagement», sagt Otto. Seit den Gründungszeiten hat sich aber einiges geändert.

Früher waren die Kundinnen und Kunden froh, wenn sie günstig Secondhand einkaufen konnten. Heute findet man hier zwar auch Nützliches, aber eher auch Liebhaberstücke. Die Kunden seien nicht mehr in gleichem Masse auf das Angebot angewiesen. Es kämen längst nicht mehr so viele Kunden wie einst, was wohl auch mit dem grossen Angebot an Brockenstuben in Weinfelden zu habe, mutmasst Otto. «Dennoch machen wir mit der Brocki einen grossen Teil des Jahresumsatzes im Frauenverein», sagt sie.

Das Team sucht Verstärkung – auch von Männern

Da die Mitarbeiterinnen allesamt freiwillig und unentgeltlich ihre Dienste leisten, kann das Geld vollumfänglich guten Zwecken zukommen. «Uns ist es wichtig, dass wir vor allem Menschen oder Institutionen aus Weinfelden unterstützen.»

Heute seien das vermehrt auch Familien. «Vor allem auch alleinerziehende Mütter können wir immer wieder unterstützen, indem wir etwa die Zahnarztrechnung begleichen oder Ähnliches.» Der Ausflug für die Brocki-Frauen sei nur ein kleines Dankeschön, für die unzähligen Einsätze und das grosse Engagement der Mitarbeiterinnen, betont Otto.

Doch auch wenn derzeit noch zahlreiche Frauen in der Brocki engagiert sind, so sind viele von den Helferinnen über 70 Jahre alt. Jüngere Helferinnen wären daher sehr willkommen, sagt Otto. Eine Mitgliedschaft im Frauenverein sei nicht notwendig, sagt die Leiterin. «Schön wäre es, wenn sich weitere Personen melden, die bei uns mithelfen wollen. Auch Männer würden wir natürlich begrüssen, wir sind da offen», sagt Viola Otto.