Weinfelden 2500 Kinder messen sich im sportlichen Wettkampf in Weinfelden Am Sonntag findet der Kantonale Jugendturntag in Weinfelden statt. Die Kinder und Jugendlichen messen sich im sportlichen Wettkampf auf dem Gelände der Güttingersreuti. Veranstalter des Grossanlasses ist der Turnverein Märwil.

Otto Wartmann vom TV Märwil ist OK-Präsident des Thurgauer Jugendturntags, welcher auf der Weinfelder Güttingersreuti stattfindet. Bild: Mario Testa

Der Thurgauer Jugendturntag findet nur alle sechs Jahre statt. Dazwischen gibt es die Kreisturntage. Dieses Jahr ist es nun wieder so weit und alle turnenden Mädchen und Buben aus dem Thurgau treffen sich zum «Kantonalen». Am Sonntag findet der Wettkampf auf dem Gelände der Güttingersreuti in Weinfelden statt.

Die Organisatoren des Turnvereins Märwil hatten nur wenig Zeit, den Anlass auf die Beine zu stellen. «Der Verband hat lange erfolglos nach einem Verein gesucht, der den Jugendturntag organisieren will. Wir sind dann in die Bresche gesprungen und sind seit rund drei Monaten an den Vorbereitungen», sagt OK-Präsident Otto Wartmann. Weil der Verein schon den Kreisturntag im Jahr 2019 auf der Güttingersreuti durchgeführt hatte – wo auch schon alle Thurgauer Vereine teilnahmen – konnte er auf den damaligen Planungen aufbauen.

«Wir konnten von diesen Erfahrungen sicher profitieren. Ohne wäre es schwierig, in so kurzer Zeit einen solchen Grossanlass zu organisieren.»

Die Mitglieder des zehnköpfigen OKs arbeiteten sehr speditiv und selbstständig, sagt Otto Wartmann. Er rechnet mit rund 2500 Kindern und Jugendlichen, die sich am Sonntag im sportlichen Wettstreit in Weinfelden messen. Der 25-jährige Bauer und Käser ist selber schon seit der Kindheit im Turnverein und weiss von der grossen Bedeutung des Anlasses für die Jungturnerinnen und Jungturner.

Zwei Kategorien für neun Jahrgänge

Die Kinder und Jugendlichen nehmen in zwei Kategorien am Jugendturntag teil. Die Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2010 sind in der Kategorie A eingeteilt, diejenigen der Jahrgänge 2011 bis 2014 in der Kategorie B. «In beiden Kategorien gibt es in jedem Jahrgang bei Mädchen und Jungs dann jeweils einen Tagessieger», sagt Wartmann.

Am Jugendturntag müssen die Kinder auch einen Hindernisparcours absolvieren. Bild: Mario Gaccioli

Am Jugendturntag werden diverse Disziplinen geturnt. Aus der Leichtathletik sind es Schnelllauf, Wurf oder Weitsprung und aus der Turnerwelt Bodenturnen, Barren oder Sprünge. Dazu kommen Korbwürfe, sowie die Nationalturndisziplin Steinheben oder ein Hindernislauf. Für die Kategorie A sind es fünf Disziplinen, für die Kategorie B sechs. «Am Vormittag messen sich alle im Einzelwettkampf. Am Nachmittag folgen dann die Teamwettkämpfe im Seilziehen und dem Pendellauf», sagt Otto Wartmann. Und auf die guten Wetterprognosen bezogen:

«Das gibt ein schönes Trio: Seilziehen, Stafette und Wasserschlacht.»

Das gute an der Güttingersreuti sei, dass sie sowohl bei gutem wie schlechtem Wetter gut funktioniere. Auch in der Eishalle und der Turnhalle werden gewisse Disziplinen durchgeführt. Morgens um 8 Uhr beginnen die Einzelwettkämpfe. Mit der Rangverkündigung rechnet Wartmann etwa um 17 Uhr am Sonntag.

430 ehrenamtliche Helfer

Das Organisationskomitee des Kantonalen Jugendturntags. Bild: PD

Um den Grossanlass zu stemmen, stehen insgesamt rund 180 Helfer und 250 Wettkampfrichter im Einsatz. «Es sind alle Mitglieder des TV Märwil dabei, dazu freiwillige Helfer sowie die Mitglieder unseres Göttivereins TV Mettlen», sagt Otto Wartmann. «Wir beginnen am Freitagnachmittag mit dem Aufbau der Anlagen und der beiden Festzelte.»