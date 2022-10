Wega Ein Abschied und eine Thronfolgerin: Nadja Högger ist die neue Thurgauer Apfelkönigin Ihr Papa ist megastolz auf sie: Nadja Högger aus Schönholzerwilen ist die neue Thurgauer Apfelkönigin. Sie bleibt bescheiden und ist scheu, zur Wahl hätte sie sich selbst nicht angemeldet.

Die Thurgauer Apfelkönigin 2022/23 ist gewählt: Nadja Högger aus Schönholzerswilen. Bild: Reto Martin

«Wir wissen in diesem Moment, wir haben eine neue Thurgauer Apfelkönigin», tönt es am Samstagnachmittag aus den Lautsprechern der Wega-Bühne. Aber Reto Scherrer, der die Wahl moderiert und das Couvert mit dem Namen der Siegerin in Händen hält, wäre nicht Reto Scherrer, würde er nun einfach den Namen der neuen Königin nennen.

Er baut Spannung auf und strapaziert damit die Nerven der Zuschauerinnen und Zuschauer schier bis ins Unermessliche. Vor der Bühne wird es für einen Augenblick ganz ruhig, alle warten gespannt, bis Scherrer die sprichwörtliche Katze aus dem Sack lässt.

Abschied vom Wega-Präsidenten und der letzten Apfelkönigin

«Mir hend Viertel ab Vieri und die neu Öpfelkönigin isch ab dem Moment d Nadja Högger», ruft er, während goldener Konfetti herabregnet. Die finalen Mitstreiterinnen, Andrea Keller aus Bürglen und Muriel Rich aus Pfyn, zeigen sich als faire Verliererinnen und applaudieren für die Bauerntochter aus Schönholzerswilen.

Eineinhalb Stunden mussten die Titelanwärterinnen verschiedene Aufgaben bewältigen. Dazu gehörte auch das Zusammenbauen eines Wyfelder Stadtbänklis. Angefeuert vom Publikum, das auch Schilder mit den Namen ihrer Favoritinnen in die Höhe hält.

Während sich die Kandidatinnen ans Werk machen, nutzt Scherrer die Gelegenheit, um sich mit dem scheidenden Wega-Präsidenten Heinz Schadegg zu unterhalten und herauszufinden, was seine letzte Amtshandlung sein wird. Schadegg sagt mit einem Augenzwinkern:

«Ich werde mich bei denen bedanken, die mich nach dem Ende der Wega nach Hause bringen.»

Auch die abtretende Apfelkönigin Katja Stadler aus Uttwil kommt zu Wort. «Hinter mir liegt ein megainteressantes Jahr, in dem ich viele Leute kennen lernen und ein grosses Netzwerk aufbauen durfte», sagt sie, bevor sie das Krönchen ablegt und auf einem roten Samtkissen platziert.

Nadja Högger bekommt Glückwünsche von allen Seiten. Bild: Reto Martin

Kaum blinkt die Krone auf dem Kopf der neuen Apfelkönigin, Nadja Högger, steht sie im Mittelpunkt des Interesses. Nachdem sie Fragen von Journalisten beantwortet hat, kniet sie sich an den Rand der Bühne und nimmt Glückwünsche entgegen.

Darunter sind auch die Eltern der neugewählten Apfelkönigin. Ihr Vater sagt:

«Das Gefühl ist überwältigend, ich bin sehr stolz auf Nadja. Sie ist immer sehr bescheiden und natürlich, sie hat den Sieg verdient.»

Grosse Freude herrscht auch bei den Arbeitskollegen des Maschinenrings Ostschweiz. «Sie haben mich zur Wahl zur Thurgauer Apfelkönigin angemeldet. Ich selber wäre dazu zu scheu gewesen», sagt Högger.