Carole Isler ist gerne ohne Plan

Die Frauenfelder Illustratorin Carole Isler geht ein halbes Jahr nach Kairo. Bild: Reto Martin

Der Werdegang von Carole Isler klingt aufregend: Nach der Kantonsschule studierte sie Kunst, war danach unter anderem Bordmalerin auf einem Kreuzfahrtschiff und machte ein Praktikum im Museum of Modern Art in New York. Voll auf die Malerei setzte die Frauenfelderin aber erst nach einem schweren Busunfall in Bolivien. «Mir wurde die Endlichkeit und Kostbarkeit des Lebens bewusst», sagt sie im Magazin «Saiten». Was die 31-Jährige auch gelernt hat: «Ich plane nicht mehr. Das Leben ist unplanbar.» Das hat wohl auch die Coronapandemie bestätigt. Während dieser Zeit war Isler, die illustriert und malt, besonders froh um Auftragsarbeiten. «Sie geben neuen Input, und man lernt Menschen kennen, auf die ich sonst vielleicht nie gestossen wäre.» Ab August will sich die Illustratorin voll auf die Kunst fokussieren, denn dann geht sie für ein Stipendium nach Kairo. «Ich freue mich auf die Zeit und die weisse Leinwand. Ich möchte herausfinden, wo ich in der Malerei stehe. In diesen sechs Monaten will ich keine Aufträge annehmen und einfach schauen, was Kairo mit mir macht.» Auch hier scheint kein Plan der beste Plan zu sein. (sju)