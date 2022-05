Muslimische Kinder sollen ebenfalls in den Religionsunterricht gehen

Wie christlichen Kindern soll auch muslimischen Kindern ein Religionsunterricht angeboten werden Bild: Andrea Stalder

Nach guten Erfahrungen in Kreuzlingen startet im August das breit abgestützte Projekt des Religionsunterrichts für muslimische Kinder, schreibt die Stadt Romanshorn in einer Mitteilung. Es beginnt mit der vierten Klasse und endet mit der sechsten. In ein bis zwei Romanshorner Schulhäusern soll muslimischen Kindern während drei Jahren eine Wochenlektion Religionsunterricht erteilt werden. Dabei werden zentrale Inhalte des islamischen Glaubens vermittelt.

Der Religionsunterricht entspricht dem vertrauten christlichen Religionsunterricht, wie er im Thurgau von den Landeskirchen erteilt wird. Der Unterricht ist freiwillig. Im Juni werden muslimische Eltern eingeladen, ihre Kinder anzumelden. Beteiligt am Projekte sind die Primarschule, die Stadt (Fachstelle Gesellschaft), Vertreter der Moscheegemeinschaften im Oberthurgau und die christlichen Kirchgemeinden vor Ort. (red)